Arsenal rotet bort seieren på overtid: – Ingen god følelse

Arsenal så ut til å sikre seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret, men slapp inn på overtid.

Arsenal – Slavia Praha 1–1 (0–0)

Se sammendraget i videovinduet øverst!



Martin Ødegaard sliter med en ankelskade og var ikke med da ledelsen ble rotet bort mot Slavia Praha.

Med svake prestasjoner i Premier League kan Europaligaen ha stor betydning for Arsenal, som med seier i turneringen kan sikre seg Champions League-plass.

Innbytteren Nicolas Pépé satte inn Arsenal eneste mål mot Slavia, og så lenge ut til å bli matchvinner.

– Han er en artist. En artist med sluttprodukt i denne turneringen! utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Gjestene fra Tsjekkia stanget inn utligningen etter et hjørnespark langt ut i overtiden. Forsvarsspiller Tomáš Holeš var mannen utlignet for Tsjekkerne.

Dermed må «The Gunners» score i returoppgjøret for å kjangs på avansement til semifinale.

– Vanskelige å spille mot

TV 2s fotballeksperter har latt seg imponere av Slavia Praha og tror Arsenalmoralen har fått seg en trøkk.

– De er modige og tør å prøve hele tiden. Jeg er veldig imponert over det laget der, men det er et slag midt i trynet for Arsenal, sier Erik Thorstvedt.

– Det å slippe inn på dødball rett før kampslutt er ingen god følelse å ta med seg inn i neste kamp, mener Solveig Gulbrandsen.

Arsenal-manager, Mikel Arteta, innrømmer at et slik mål endrer hva man sitter igjen med.

– Det endrer åpenbart veldig mye på følelsen etter kampen, sier Arteta.

– De er veldig vanskelig å spille mot. Måten de gjør det på er mange dueller, det er mye mann mot mann, svarer spanjolen på spørsmål om hvorfor laget hans slet i førsteomgang.

Martin Ødegaard var ikke med i troppen mot Slavia Praha grunnet en ankelskade.

Sjansefattig og jevnspilt

Bukayo Saka fikk kampens første virkelig store målsjanse etter halvtimen var spilt. Engelskmannen ble spilt fri på høyresiden og kom skrått på mål, men satte ballen på utsiden av stolpen.

Midtstopper Rob Holding steg til værs på et innlegg fem minutter før pause og fikk god kraft i hodestøtet sitt. Likevel var det ikke nok til å overliste Slavia-keeper Ondřej Kolář, som vartet opp med en god redning.

Ellers ga den første omgangen svært få høydepunkter. Ingen maktet å sette ballen i mål før lagene gikk til pause.

Stolpetreff og kjempesjanse

Saka fortsatte med de gode tendensene for Arsenal etter pause og skaffet et frispark like utenfor Slavias boks. Frisparket tok Willian, men forsøket traff stolpen

– Det der er et kjempefrekt forsøk! utbrøt kommentator Endre Olav Osnes.

Alexander Lacazette hadde en god mulighet til å komme på scoringslisten, da han kom helt alene med keeper Kolář. Franskmannen manglet ro i avslutningsøyeblikket og satte ballen i tverrliggeren. En misbrukt kjempesjanse.

– Kveldens desidert største mulighet, konstaterte Osnes.