Oftedal med på prestisjeliste sammen med Rashford

Stine Bredal Oftedal (29) er Norges eneste innslag når Forbes hyller betydningsfulle idrettspersoner under 30 år.

Den anerkjente avisen Forbes har plassert Stine Bredal Oftedal i selskap med Manchester United-stjernen Marcus Rashford (23) og Tour de France-vinner Tadej Pogacar (29).

Avisens liste hyller en rekke personer under 30 år, som på hver sin måte har gjort en ekstra innsats på og utenfor banen. I vurderingen går det også frem at personene har forsøkt å dytte verden i en bedre retning.

«Stine Bredal Oftedal er fremtredende i en ny generasjon håndballspillere som står for hurtighet og dynamisk spill fremfor størrelse og fysikk. Hun har utviklet seg for det norske landslaget og den ungarske klubben Györ, og har tatt en OL-bronse fra Rio i 2016, to VM-gull og blitt kåret til årets spiller i 2019 av Det internasjonale håndballforbundet», skriver Forbes i sin vurdering.

Andre kjente personer på listen er tennisspillerne Dominic Thiem og Daniil Medvedev. Pernille Harder fra Chelseas kvinnelag er også på listen.