Brudd for Louise Angelica og John Arne Riise

Louise Angelica Riise bekrefter bruddet på sin Instagram-profil og forteller at de ikke er sammen lenger.

– Etter ni fine år sammen har vi kommet frem til at vi ønsker å gå fra hverandre som gode venner.

Det var Se og hør som først omtalte saken.

– Gode minner

Louise Angelica skriver at de har gjensidig kjærlighet og respekt for hverandre og er takknemlig for tiden de har hatt sammen.

– Vi sitter igjen med gode minne og ikke minst vår fantastiske sønn som vi er så stolte av, skriver hun på Instagram.

Hun forklarer at årsaken til bruddet er at hun og John Arne har vokst fra hverandre. Louise Angelica og John Arne har sønnen Colin sammen.

BRYLLUPSDAGEN: Louise Angelica og John Arne Riise på deres bryllupsdag i mai 2014. Foto: Bendiksby, Terje

Vært gift i syv år

Paret har vært gift i nesten syv år og giftet seg på Nordberg kirke. Selve feiringen fant sted på The Thief Tjuvholmen med 90 gjester på gjestelisten.

Tidligere har John Arne vært gift to ganger: han giftet seg med Guri Havnevik i 2003 og Maria Elvegård i 2010.

Han har datteren Ariana med Havnevik og to barn sammen med Elvegård, Emma og Patrick.

John Arne Riises manager, Erland Bakke, har ikke svart på henvendelsen fra God kveld Norge.