Nådeløs dom fra UEFAs dommersjef: – Rett og slett uakseptabelt

Flere reagerte da assistentdommer Octavian Sovre (47) spurte Erling Braut Haaland (20) om autografen etter å ha dømt Borussia Dortmunds kamp mot Manchester City.

Onsdag skrev den rumenske avisen Gazeta Sporturilor at det var en helt spesiell grunn til at Sovre valgte å spørre Haaland om autografen.

Assistentdommeren har nemlig i fem år hjulpet et senter i Bihor-regionen for barn og voksne med alvorlige former for autisme. Senteret finansieres av donasjoner og gaver, som selges på en årlig auksjon, skrev avisen.

Etter at denne versjonen kom frem stilnet mye av kritikken og flere så heller på det som en fin gest av dommeren.

Det gjorde ikke Det europeiske fotballforbundet (UEFA). Sky Sports har fått tilgang til en e-post som er sendt til europeiske dommere. I e-posten som skal ha blitt sendt etter hendelsen er dommersjefen i forbundet, Roberto Rosetti, klar i sin tale.

– Dette er rett og slett uakseptabelt. Dette er et spørsmål om verdigheten. Ikke glem antall TV-kameraer under UEFA-kamper. De fanger alt, skriver Rosetti.

UEFA-toppen frykter at spillerne skal miste respekten for dommerne når de etter kamper spør dem om tjenester.

– UEFA har forsøkt å få dere respektert like mye som spillerne.

– Dersom dere ønsker å bli respektert like mye som spillerne, hvorfor ber du da om spillernes autograf eller drakt? Ber de deg om det samme? skriver UEFA-toppen ifølge Sky Sports.