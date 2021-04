Skole i brann – evakuerer nærliggende barnehage

Politiet meldte først om brannen i 16-tiden torsdag ettermiddag.

Det er ingen personer i bygget, og det er heller ikke meldt om personskader. Brannvesenet er på stedet.

Til TV 2 sier operasjonsleder Terje Marstad at skolen står i fare for å bli totalskadd. Brannen startet i skolens hovedbygning.

– Vi har fortsatt ikke kontroll, og det jobbes intenst på stedet fremdeles. Vi kan allerede nå slå fast at det vil bli omfattende skader.

Personer som bor i Østlia, Folkestadlia, Folkestadstubben og Folkestadveien bes om å lukke dører og vinduer. Disse bes også om å forberede seg på å måtte evakuere.

STARTET I HOVEDBYGGET: Brannen startet i skolens hovedbygg. Foto: Freddie Larsen

– Det er bekymring for at grunnen nå har begynt å varmes opp, og vi har derfor lagt ut melding om at disse kanskje må evakuere.

Barnehagen nordvest for brannstedet ble evakuert i tilfelle vinden dreier.

– Det var på tampen av dagen der likevel, og evakueringen var udramatisk. Vi tok den beslutningen for å ta vekk trafikken fra området, og i tilfelle vinden dreiet så røyken kom over barnehagen, sier operasjonslederen.

FLERE HJELPER TIL: I kommentarfeltet har flere meldt seg for å hjelpe. Foto: Skjermdump Facebook

Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

Ordfører Reidar Kaabbel (Sp) har lagt ut bilde av brannen på Facebook.

– Bare trist, skriver han.

Ordføreren ber også lokale bønder med gjødselsvogner de kan fylle med vann om å ta kontakt.