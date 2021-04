Henrik Pedersen ferdig i Strømsgodset

Henrik Pedersen og Strømsgodset er etter hektisk møtevirksomhet de siste dagene enige om å avslutte arbeidsforholdet.

Det bekrefter klubben fredag ettermiddag.

– Dette var ikke en exit jeg ønsket, sier Pedersen.

Det var Nettavisen som først omtalte avgangen.

Anklagene om at jeg har fremført diskriminerende utsagn strider mot alt jeg står for, både som menneske og leder. Henrik Pedersen

– Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er fremført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten. Men slik denne saken nå har kommet ut av kontroll, og spesielt av hensyn til alle som elsker Strømsgodset, hadde jeg ikke noe annet valg enn å bidra til enighet om denne løsningen som nå ligger på bordet. Hensynet til Strømsgodset som klubb, til spillerne, de ansatte, frivillige, sponsorer og – ikke minst - den deilige fansen, er tross alt viktigere enn hensynet til meg som enkeltperson, sier Pedersen i en pressemelding.

Han sier han har nulltoleranse for enhver form for diskriminering av hudfarger etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning.

– Anklagene om at jeg har fremført diskriminerende utsagn strider mot alt jeg står for, både som menneske og leder. Jeg har, og har alltid hatt, nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning. Jeg setter ikke farge på noen, og behandler alle med samme respekt og likeverd. At jeg i løsrevne situasjoner, tilbake i tid, har brukt ord som har blitt oppfattet på en annen måte enn jeg har ment, beklager jeg på det sterkeste, sier Pedersen.

Strømsgodset skriver i en egen pressemelding at daglig leder Dag Lindseth Andersen ønsker å understreke at varslingssaken vil gå sin gang og ikke er avsluttet.

– Strømsgodset har engasjert ekstern juridisk bistand for videre håndtering av saken. Lindseth Andersen sier videre at klubbens rutiner i varslingsaker også gjennomgås i denne sammenheng, skriver klubben.

Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Pedersen mener det var nær umulig å forsvare seg mot anklagene.

– Det føles håpløst å kjempe mot anklager som ikke lar seg dokumentere, og som plukkes løsrevet frem - måneder og år etter at de angivelig utsagnene skal ha falt. Det blir nær umulig å forsvare seg ordentlig mot slike anklager, sier Pedersen.

– Mitt eneste ønske er at Strømsgodset skal prege nyhetsbildet gjennom jubel og det vakre spillet – ikke gjennom beskyldninger om kritikkverdige forhold. Jeg er oppriktig glad i hele Strømsgodset-familien, jeg ønsker klubben og spillerne alt godt, og har derfor med tungt hjerte akseptert at min fratredelse er den mest effektive måten å raskt skape ro rundt klubben. Jeg må også ta vare på min familie, som har vært igjennom noen svært krevende uker, avslutter Henrik Pedersen.

Styreleder Ivar Strømsjordet beklager at samarbeidet avsluttes på denne måten.

– Vi er oppriktig lei oss for at vi skilles under slike omstendigheter. Vi ønsker Henrik alt godt videre i trenerkarrieren. Vi har dyp respekt for både den fotballfaglige jobben og arbeidet med alle mennesker som han har utført i klubben vår, sier Strømsjordet.

Sportssjef Jostein Flo uttaler:

– Henrik Pedersen er en eminent og taktisk dyktig fotballtrener, som blant annet har hovedæren for at klubben ble reddet fra nedrykk i sesongen 2019. Han kom inn i klubben med et voldsomt engasjement, enorm energi og en tydelig spillestill. Personlig har jeg hatt et veldig godt samarbeid med Henrik. Han har foredlet vår strategi om å bruke unge spillere, og spilte fjorårssesongen med det yngste laget i klubbens historie. Han har lagt et solid grunnlag for Strømsgodsets vei tilbake til toppen i norsk fotball, sier Jostein Flo.

Dansken har vært Godset-trener siden sommeren 2019, men nå er hans tid som hovedtrener over. Det kommer som et resultat av rasismeanklagene mot Pedersen, og alt bråket det har medført.

Forrige fredag opplyste Strømsgodset at de skulle granske den danske treneren etter påstander om rasistisk ordbruk. I den samme meldingen avviste Pedersen beskyldningene mot ham.

Godset-ledelsen valgte mandag kveld å beholde hovedtrener Pedersen etter en intern vurdering av rasismeanklagene mot ham. Dagen etter ble det kjent at sju spillere varslet spillerorganisasjonen NISO om angivelig rasisme fra Pedersen.