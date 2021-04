Supportergruppe reagerer sterkt: – Tusenvis av blå hjerter blør

Supportergruppen GodsetUnionen skriver i pressemeldingen at de reagerer med tristhet sjokk og vantro.

«Det gjør vondt at det stilles spørsmål ved klubbens anstendighet og integritet, vår moral og vårt verdigrunnlag. Tusenvis av blå hjerter blør fra åpne sår. Det er en ulidelig smerte for alle som er glade i Strømsgodset», skriver supportergruppen.

Godset-ledelsen valgte mandag kveld å beholde hovedtrener Pedersen etter en intern vurdering av rasismeanklagene mot ham. Siden har det stormet i og rundt klubben. Dagen etter Godset-ledelsens melding mandag kveld ble det kjent at sju spillere varslet spillerorganisasjonen NISO om angivelig rasisme fra Pedersen.

Pedersen har hele tiden avvist anklagene. Godset-styret skal møtes på nytt torsdag kveld.

Forventer granskning

Supportene til Drammen-klubben skriver videre i pressemeldingen at det forventes en grundig gjennomgang hele saken:

«GodsetUnionen forventer at klubben nå rydder opp, tar affære og utviser ansvar i en krevende sak som har kommet helt ut av kontroll. Vi forventer en fremdrift preget av åpenhet, respekt og aktverdighet og med en snarlig løsning som ivaretar klubbens ære og samvittighet.»

«Dernest forventes en ekstern evaluering av hendelsesforløpet. En kritisk gjennomgang der man kommer til bunns i og avklarer evt. mangler og/eller brudd på rutiner og rammer for håndtering av ulike personal- eller varslingssaker. Det forventes i så måte at det utarbeides tydeligere retningslinjer for dette som forankres på alle nivåer i klubben.»

GodsetUnionen skriver at leder og talsmann ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.