Hvis du ikke klar for å kjøre helelektrisk, men likevel ønsker å kjøre rimeligst mulig i hverdagen, så kan en ladbar hybrid være en god løsning.

Nå begynner også den elektriske rekkevidden for disse bilene å bli akseptabel for mange. Flere modeller har nå rundt 50 kilometers rekkevidde, mens de aller beste kan kjøres opptil 10 mil elektrisk.

I dag er Mercedes nesten alene om å tilby ladbare hybrider både i kombinasjon bensin- eller dieselmotor.

Velger du sistnevnte, drar du fordelen av å holde forbruket godt nede – også når batteripakken er tom.

Nå har vi testet den populære familie-SUVen GLC – som ladbar dieselhybrid.

Nye LED-lys bak er blant nyhetene på GLC i faceliftet versjon.

Hva er nytt?

Nyeste generasjon og facelift av GLC har vært på markedet en liten stund. Og nå er den også klar som ladbar dieselhybrid. Da heter den GLC 300 de.

Her følger Mercedes samme oppskrift som i E-Klasse, med samme drivlinje. Det vil si at bilen er utstyrt med en effektiv og gjerrig 2-liters dieselmotor på 194 hk. Denne får elektrisk drahjelp, noe som sørger for en samlet effekt på 320 hk og hele 700 Nm.

Batteripakken er på 13,5 kWt og bidrar til en elektrisk rekkevidde på opptil 45 kilometer (WLTP).

Som ofte på ladbare hybrider, stjeler batteripakken deler av bagasjerommet. Det er også tilfellet på GLC. Her reduseres volumet fra 550 til 395 liter. Hengervekten går ned fra 2,5 til 2 tonn på den ladbare versjonen.

Utover dette er bilen og utstyrsnivået identisk med en GLC, med vanlig bensin- eller dieselmotor. Og som alltid hos Mercedes, får du høy premiumfaktor, nydelig komfort og en rekke sikkerhetssystemer som standard.

Det er lett å trives bak rattet i GLC. Testbilen har også det aller meste av utstyr.

Hvordan fungerer det?

Ute på veien er det ingen tvil om at Mercedes leverer et gjennomarbeidet produkt. I vanlig hybridmodus, sjalter bilen sømløst og elegant mellom de to motorene.

GLC får du med en rekke drivlinjer. Dette er kanskje den mest interessante i Norge om dagen, foruten helelektriske EQC.

Unntaket er hvis du kjører veldig aggressivt eller nøkkete, da er det ikke alltid systemet henger helt med på hva du driver med. Forståelig nok.

Det intelligente hybrid-systemet overvåker hele tiden veien foran deg. Oppdager bilen kø eller en fartsreduksjon, aktiveres regenereringen. Det betyr i praksis at du slipper å bremse selv, med mindre det er snakk om en kraftig oppbremsing.

Vi må også nevne at det er en fornøyelse å kjenne på det kraftige dreiemomentet drivlinjen leverer. 700 Nm er virkelig en solid mengde krefter, og bilen føles på mange måter kjappere enn 0-100-tiden, som er oppgitt til 6,2 sekunder.

Hva med rekkevidden?

Så over til det store rekkevidde-spørsmålet. Den elektriske rekkevidden er oppgitt til 45 kilometer – under ideelle forhold.

Vi tester bilen på tørre veier i 8 varmegrader. Mesteparten av kjøringen er i byen, i tillegg til noe rolig landevei.

Med fulladet batteri opplyser faktisk bilen at den elektriske rekkevidden er 54 kilometer, nesten 10 kilometer mer enn hva den er oppgitt til. Men både vi og bilen finner snart ut at dette er en smule optimistisk.

Etter 1 time og 8 minutter bak rattet, slår dieselmotoren inn, og vi lander på 42 kilometer på strøm. Det er absolutt godkjent – og bare tre kilometer bak produsentens egne tall.

42 kilometer på strøm er fasiten etter vår testtur med GLC 300 de. Her har dieselmotoren akkurat startet.

Lavt forbruk

Som vi har vært inne på, er den store fordelen med dieselhybrid, at forbruket ikke skyter til himmels selv om batteripakken er tom. Vi fortsetter turen som ender på 60 kilometer totalt. Da er forbruket på bilen siden start 0,18 liter/mil.

Naturligvis ser vi også hvordan forbruket er med tomt batteri fra start. Her påvirker kjørestil og typografi mye. Men ved rolig landeveiskjøring noterer vi rundt 0,5 liter/mil.

Dette er heller ikke verst, med tanke på hva vi faktisk kjører. Vi snakker SUV på drøyt to tonn, med 320 hk og firehjulsdrift.

Testbilen har full AMG-pakke, som gir et litt sportsligere uttrykk.

Konklusjon

Nye GLC 300 de har egentlig alt for å bli en storselger – i sitt segment naturligvis. Dersom du har mye småkjøring i hverdagen, bør du klare deg med el-rekkevidden på inntil 45 kilometer.

På langtur trenger du aldri å tenke på rekkevidde-angst. Her er det bare å klemme på og nyte komforten.

Det er kanskje bare én ting som ikke taler for at dette blir en direkte storselger. Vi må til prisen, som på testbilen ender på 928.886 kroner. Dette inkluderer mye ekstrautstyr, som full AMG-pakke, Airmatic luftfjæring, Multibeam LED-lys og Burmester-anlegg, for å nevne noe.

Startprisen på denne modellen er derimot 709.900 kroner. Så klarer du deg med litt mindre utstyr, er ikke totalpakken så aller verst likevel.

I sport-modus kjører bilen overraskende bra, tatt vekten på over to tonn i betraktning.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler.

Det ligger nærmere 40 vurderinger av GLC inne, og det ser ut til at eierne er fornøyd med bilen – med en snittscore på 8,6/10.

Mercedes GLC 300 de Motor og ytelser: Motor: El + 2-liter, R4, diesel

Systemeffekt: 320 hk / 700 Nm

0-100 km/t: 6,2 sek.

Toppfart: 230 km/t

Forbruk (WLTP): 0,17 - 0,22 l/mil

Lithium batteri: 13,5 kWt

Rekkevidde, el: 45 kilometer Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 4,65 - 1,89 - 1,63 meter

Bagasjerom: 395 liter

Vekt: 2.125 kg

Tilhengervekt: 2.000 kg Pris: Fra: 707.900 kroner

Testbil: 928.886 kroner

