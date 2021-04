AP: Tidligere NFL-proff skjøt og drepte fem personer

Phillip Adams drepte fem personer, deriblant en kjent lege, før han tok sitt eget liv tidlig torsdag, skriver AP.

En kilde sier til nyhetsbyrået at Adams' foreldre bor i nærheten av legens hjem i Rock Hill i South Carolina, og at den tidligere NFL-proffen har vært til behandling hos legen.

Kilden sier at Adams tok sitt eget liv like etter midnatt. Før det tok han livet av Dr. Robert Lesslie (70), hans kone Barbara (69), og barnebarna Adah (9) og Noah (5).

En mann som jobbet for familien, James Lewis (38), ble funnet skutt og drept utenfor hjemmet. En sjette person er lagt inn på sykehus med skuddskader, forteller en talsperson for det lokale sheriff-kontoret.

Talspersonen sier at politiet ble kalt til stedet klokken 16.45 lokal tid onsdag, og at de jaktet på den mistenkte i flere timer før de fant han i i et hjem i nærheten.

– Vi har funnet en person vi tror er ansvarlig, sier talsperson Trent Faris.

– Dr. Lesslie var legen min da jeg vokste opp. Han var en av de personene alle visste hvem var, fortsetter han.