Fikk straffeskatt på nesten 1 million kroner etter konkurs: – En mental påkjenning

Da influenser Kristin Gjelsvik flyttet til Oslo hadde hun en gründerdrøm hun gjerne ville gjøre virkelig.

– Jeg hadde jo lenge hatt en drøm om å bli klesdesigner og hadde relevant erfaring fra motebransjen, forteller hun.

Gjelsvik opprettet da sitt eget klesmerke «Style Connection» med både nettbutikk og en fysisk butikk på Grünerløkka.

ÅPEN OG ÆRLIG: Kristin Gjelsvik håper å kunne fjerne tabu og skam rundt økonomi ved å være åpen om sin økonomiske situasjon. Her sammen med samboer Dennis Poppe Thorsen. Foto: Bendiksby, Terje

Klesmerket gikk ikke helt som hun hadde tenkt og gikk til slutt konkurs i 2017.

Nesten 1 million kroner

Gjelsvik syntes det var tøft å gå konkurs.

– Alle som har vært gjennom det vet at det er en mental påkjenning, sier hun i God kveld Norge studio.

Etter at hun opplevde å gå konkurs med klesmerket sitt «Style Connection» har hun hele tiden hatt det hengende over seg at det en dag skulle komme en tilleggsskatt eller skattesmell.

– Jeg visste at jeg ville få straffskatt. Du vet ikke når og hvor mye det er snakk om. Det er ganske jævlig egentlig, sier hun.

En slik prosess kan ta opp mot ti år, men like før jul, tre år senere, kom den:

– Det var bort mot 1 million kroner. Det vare bare sånn: Hæh?! beskriver Gjelsvik og fortsetter:

– Du blir litt apatisk et øyeblikk: Hvordan i helsikken skal du bite over det syke kakestykket? Hvor skal du finne disse pengene fra og hvordan skal du håndtere det?

Gjelsvik husker godt hva det første hun måtte gjøre var:

– Jeg måtte bare ta meg et glass vin og en sigg faktisk, forteller hun.

Skrapte sammen det hun hadde

Gjelsvik hadde ikke spart opp noe i forkant. Hun føler likevel at hun har investert pengene godt ettersom hun også har hatt gode økonomiske perioder siden konkursen.

Hun har blant annet kjøpt hus i Drammen, og håpet det kunne være en redning og at det var mulig å refinansiere. Slik ble det ikke:

– Noen av regningene hadde gått til utleggsforretning, forteller Gjelsvik.

Hun forklarer det ved at en kemner avholder en utleggsforretning for et beløp du skylder og ikke har betalt innen fristen. Da tar de pant i for eksempel boligen din eller en annen eiendel.

Dette førte til at hun fikk betalingsanmerkning, og den opprinnelige planen til Gjelsvik fungerte ikke.

– Da var det bare å skrape sammen det man hadde og bruke alle penger på å prøve å betale ned den første betalingsanmerkningen. Det første steget på denne reisen mot et litt bedre regnestykke, forteller 34-åringen.

Ustabil økonomi

Dette er ikke første gang Gjelsvik har hatt en økonomisk utfordring.

– Jeg føler egentlig at hele mitt voksne liv har vært en økonomisk ustabil reise, sier hun.

Da hun flyttet til Oslo hadde hun mye gjeld som følge av et dårlig brudd og et leilighetssalg som ikke gikk bra.

Disse økonomiske situasjonene ser Gjelsvik på som erfaringer som har hjulpet henne med å håndtere dagens situasjon:

– 1 million var nesten sånn: Oi ikke mer? Fordi jeg har hatt så mange regninger og mye gjeld, forklarer hun.

Tabu og skam

Gjelsvik ønsker å være åpen rundt sin økonomiske situasjon fordi hun synes det er dumt at det er så mye tabu og skam knyttet til økonomi.

– Jeg har valgt å være åpen om dette ettersom jeg vet at det er sykt mange som sliter, sier hun og legger til:

– Det skal ikke store summene til før det begynner å gjøre vondt i magen for veldig mange.

Gjelsvik føler at Norge er et fasadeland der alt skal se bra ut og at man lever fint. Og spesielt influensere ser ut til å leve et veldig fint liv:

– Da er det enda vanskeligere å innrømme at man har kredittgjeld, purringer eller betalingsanmerkninger, sier hun.

34-åringen har fått flere tilbakemeldinger fra andre som sliter økonomisk og ikke tør å dele det med partneren sin.

– De går først i postkassen for å gjemme unna de verste regningene, forteller hun.

Godt i gang med nedbetaling

Gjelsvik savner et økonomifag på skolen slik at man kan lære om det tidlig og få økonomisk kontroll.

Selv har hun lært tre ting av sine økonomiske situasjoner: 1.) Ikke stikke hodet i sanden og åpne alle brevene, 2.) Ta tak i problemet og ring alle kreditorer for en nedbetalingsplan, 3.) Snakk åpent om det med familie og venner.

Gjelsvik er selv godt i gang med nedbetalingen og begynner å begynner å nærme seg slutten:

– Jeg har faktisk klart det på et eller annet mirakuløst vis. Når man går inn i rydde opp-fasen legger man så mye tid og energi i det at man klarer å rydde opp, forteller hun.