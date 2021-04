Kronasmittet spiller brøt karantene – kolliderte med syklist

Først fikk Luiz Adriano (33) påvist koronasmitte, så brøt han karantenereglene for å kjøre moren på butikken, men endte opp med å kjøre på en syklist.

33-åringen spiller i den brasilianske klubben Palmeiras, men har tidligere spilt i blant annet AC Milan og Shakhtar Donetsk.

Brasilianeren publiserte en unnskyldning på Instagram tirsdag, dagen etter ulykken fant sted.

– Jeg ble instruert til å holde meg hjemme i karantene, men i går dro jeg til butikken på kjøpesenteret for å ta med moren min som ikke kan kjøre, uten å forlate bilen min mens jeg hadde på munnbind, skriver Adriano på Instagram.

Kolliderte på vei ut fra parkeringsplassen

Etter den positive koronatesten skulle spissen ifølge klubbens retningslinjer holdt seg hjemme i ti dager. Denne gangen lønte det seg ikke å bryte karantenen.

– Jeg endte opp med å bli involvert i en ulykke, der en syklist kolliderte med bilen på vei ut av parkeringsplassen, skriver han videre på Instagram.

Syklisten som ble påkjørt kom seg unna med mindre skader i ansiktet.

Behandlingen av syklisten ble filmet og publisert på Twitter, der man ser at Adriano er tilstede.

Legger seg flat

TILSKUER: Den koronasmittede Luiz Adriano måtte holde seg i bakgrunnen (t.h.) da syklisten mottok behandling. Foto: Twitter/@magodeeh

Avslutningsvis i sitt Instagram-innlegg påpeker Adriano nok en gang at han holdt avstand og hadde på seg munnbind til enhver tid.

– Alle har det bra. Ja, jeg skulle ikke forlatt huset, jeg gjorde en feil og innrømmer det! Vi lever i vanskelige tider, vi må alle ta vare på oss selv og respektere sikkerhetsprotokoller, avslutter Adriano.

På Instagram får han mye støtte for sin ærlighet. Liverpool-stjernen Roberto Firmino er blant tusenvis som har likt innlegget.

Adriano mister nå søndagens Supercopa do Brasil-finale mot Flamengo.

Daily Mail melder at spilleren har blitt bøtelagt for karantenebruddet og at pengene doneres til en matbank.

Brasil har blitt hardt rammet av koronaviruset og med hele 341 000 dødsfall er det kun USA som har flere. Totalt et det registrert over 13 millioner tilfeller av covid-19 i Brasil.