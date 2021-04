Dramaet fortsetter: Godset-styret samles på nytt i kveld

Dagen etter at styret i Strømsgodset var samlet til ekstraordinært styremøte, samles styret på nytt allerede i kveld.

Det bekrefter media- og kommunikasjonssjef Magne Jordan Nilsen til TV 2.

– Styret skal samles for å arbeide videre med saken, skriver han i en sms.

Etter det TV 2 kjenner fikk styret onsdag kveld høre versjonene til personer som var vitner til minst én av episodene der det i etterkant er sendt inn rasismevarsel på Strømsgodset-trener Henrik Pedersen.

På kveldens styremøte kan disse opplysningene bli et tema i vurderingen av danskens videre framtid i klubben.

I går satt styreleder Ivar Strømsjordet og daglig leder Dag Lindseth i møter med spillergruppa, for å redegjøre om prosessen i klubben i etterkant av rasismevarslene, og svare på spørsmål.

Etterpå sa talsperson Jonathan Parr at de ikke var fornøyd med svarene som ble gitt. Han varslet samtidig at spillergruppa ville komme med en felles uttalelse torsdag, men denne har uteblitt.

– Vi har informert klubben og styret om at vi føler behov for å komme med en uttalelse. Det er de innforstått med. Jeg tror alle sammen er enige om at når saken fortsatt behandles videre, er det riktig å komme med den senere, sier Parr til Eurosport.