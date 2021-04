Kato (57) ble alene igjen i radioaktiv sone for å passe på de glemte kattene

– Jeg vil bli her til jeg har tatt vare på den siste katten. Etter det vil jeg dø, sier Sakae Kato fra sitt hjem i den radioaktive sonen i Fukushima, Japan.

For ti år siden tok Sakae Kato et livsavgjørende valg.

Da 160.000 innbyggerne rømte unna de radioaktive skyene som steg opp fra atomkraftanlegget i Fukushima, ble han igjen for å ta seg av alle de etterlatte kattene, skriver Reuters.

Gjennom ti år har han gravlagt 23 katter i hagen. Huset hans ligger i en av de avsperrede evakueringssonene i byen. Kato har fortsatt 41 igjen å passe på, og har ingen plan om å reise fra dem.

– Jeg vil bli her til jeg har tatt vare på den siste katten. Etter det vil jeg dø, enten det er én dag, eller én time senere, sier han til Reuters.

OVERLEVDE: To av de 41 kattene Kato passer på inne på avsperret område. Foto: Kim Kyung-hoon

Det er bare han og kattene igjen i byen som ble rammet av jordskjelvet og den påfølgende tsunamien som førte til nedsmeltingen ved Fukushima Daiichi-kraftverket 11. mars 2011.

Kato har ikke innlagt vann, og må hente vann i en bekk. Han kjører til offentlige toalett som fremdeles fungerer, og lager mat med en parafin-ovn.

I tillegg til kattene, tok han også til seg en forlatt hund. Pochi.

MAT: Noen av kattene bor i huset sammen med Kato, mens mange bor i en tom bygning på eiendommen hans. Foto: Kim Kyung-hoon

Før katastrofen eide Kato et lite enteprenørselskap. Han sier at beslutningen om å bli igjen i byen ble tatt etter å ha funnet døde kjæledyr i bygningen han ble leid inn for å rive etter flodbølgen rammet byen.

– Jeg vil ikke dra. Jeg liker å bo i disse fjellene, sier han. Familien har eid eiendommen i tre generasjoner, men huset hans har blitt falleferdig de siste ti årene.

– Det står kanskje to, tre år til. Veggene har begynt å bli skjeve, sier Kato.

Han anslår at dyrestellet koster ham tusenvis av kroner i måneden. Han kjøper blant annet hundemat for å mate villsvin som kommer til eiendommen hver kveld.

25. februar ble Kato arrestert mistenkt for å sette fri villsvin som hadde gått i statlige feller. En dyrevernsgruppe dro inn for å se til kattene mens Kato satt fengslet.

STELL: Sakae Kato holder katten Mokkun mens en dyrevernsaktivist gir den medisiner. Foto: Kim Kyung-hoon

Myndighetene i Japan er i ferd med å åpne opp for at folk kan returnere til eiendommene sine i noen av evakueringssonene i Fukushima. Det er gjort omfattende oppryddingsarbeid, og myndighetene har skrapt bort laget med radioaktiv jord. Men mange er redde.

Naturkatastrofen og den påfølgende nedsmeltingen ved Fukushima Daiichi-kraftverket er den verste i nyere tid. Rundt 18.500 mennesker mistet livet, de langt fleste i tsunamien som skyllet inn over kysten.

FRAFLYTTET: 160.000 innbyggere ble evakuert og har ikke kommet tilbake på grunn av strålefaren. Foto: Kim Kyung-hoon

Katastrofen ved kraftverket førte til at Fukushima og nærliggende steder ble forurenset av intens stråling. Byer og landsbyer ble gjort ubeboelige i mange år framover, og titusener av mennesker ble drevet fra sine hjem.

Den radioaktive strålingen er fremdeles 20 ganger høyere enn i Tokyo, ifølge Reuters egne målinger.