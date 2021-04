Stadig strengere utslippskrav, tvinger frem elektrifisering hos verdens bilprodusenter.

Et annet grep for å redusere utslippene, er såkalt downsizing av tradisjonelle motorer.

Sistnevnte handler om å redusere motorvolumet, samtidig som effekten ivaretas, eller faktisk øker.

Dette har pågått i mange år allerede, men nå ser vi også for alvor at elektrifisering og nedskalering av motorer inntar sportsbil-segmentet.

Kutter ut V8

Det har allerede gått to år siden det begynte å gå rykter om at Mercedes-AMG skroter V8-eren i neste generasjon C63.

Dette er nå bekreftet. Nye AMG C63 får i stedet en firesylindret 2-liters turbomotor, med elektrisk drahjelp. Det ventes at samlet effekt blir langt over 500 hk, så rent ytelsesmessig vil bilen ikke stå noe tilbake fra dagens modell, med 4-liters V8.

Likevel vil nok mange entusiaster savne både lydbildet og karakteren en ekte V8-motor leverer.

Selv om Mercedes har drøyd elektrifiseringen av AMG-modellene sine lengst mulig, er det nå ikke lenger noe alternativ.

Dette blir trolig første AMG-modell med den nye E PERFORMANCE-drivlinjen. Her ventes det over 800 hk og 1.000 Nm.

Innfører Formel 1-teknologi

Allerede nå er de første helelektriske AMG-modellene i ferd med å gå i serieproduksjon.

AMG er kjent for heftige ytelser og rå kjøreglede. Slik skal det også være i fremtiden.

Samtidig innfører AMG en helt ny betegnelse, E PERFORMANCE, som innebærer høyytelses hybrid-modeller.

Her inkluderer Mercedes teknologi som er hentet direkte fra deres suksessfulle Formel 1-satsning. Et konkret eksempel på det, er en elektrisk turbolader, som skal sikre maksimal respons og tilnærmet null turbolag.

Felles for de nye E PERFORMANCE-modellene, er at de har en ekstra elektrisk motor som bidrar til økte ytelser. Samtidig oppnår man lavere utslipp og forbruk.

Mercedes understreker at de kommende hybridbilene fra AMG skal opprettholde dagens ytelsesnivå, eller overstige det.

Dagens AMG GT R er en av mange heftige modeller med ren V8-er under panseret.

815 hk og 1.000 Nm

Etter alt å dømme er det AMG GT 73 som blir første modell ut – med den nye hybrid-drivlinjen.

Mercedes vil ikke bekrefte konkrete ytelser på modellen enda, men de opplyser at den nye drivlinjen innebærer dagens 4-liters V8-motor og en høyytelses elmotor.

Samlet effekt skal være mer enn 815 hk og 1.000 Nm, noe som muliggjør en akselerasjon fra 0-100 km/t på under 3 sekunder.

AMG beholder altså dagens V8-motor, selv om den erstattes av en 2-liter på enkelte modeller.

Slik illustrerer Mercedes den nye drivlinjen. Her kombineres en 4-liters V8-motor med en elektrisk sinnatagg på bakakslingen.

Verdens kraftigste 2-liter

Parallelt med utviklingen av de åttesylindrede høyytelseshybridene, utvikles også AMG Performance Hybrid i kombinasjon med deres firesylindrede 2-liter.

Det er ikke lenge før AMG begynner å rulle ut helt nye E PERFORMANCE-modeller.

Dette er motoren vi finner i dagens AMG A45 S, og den er verdens kraftigste serieproduserte 2-liter.

Nå bekrefter Mercedes at ingeniørene hos AMG skal videreutvikle denne til nye høyder, og at effektuttaket skal havne på minst 442 hk. Denne får attpåtil drahjelp fra en elmotor på inntil 201 hk.

Det betyr altså at kommende C63, med den nye 2-literen potensielt kan yte opptil 643 hk – samlet.

– Ved å elektrifisere drivlinjene vil fremtidens AMG-modeller fortsette å levere vanvittig heftige ytelser, og samtidig være effektive når det gjelder forbruk og utslipp. Vi kan forvente oss høyytelseshybrider under teknologimerket E PERFORMANCE med ekstra elektrisk motor på rett over 200 hestekrefter. I tillegg er de første elektriske AMG-modellene under utvikling med forventet markedslansering i år. Her har vi mye spennende å glede oss til, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

AMG GLC 63 S var lenge verdens raskeste SUV rundt legendariske Nürburgring.

