Hun kan bli eneste Venstre-politiker på Stortinget

Med skarve 2,3 prosent vil Venstre kun få inn Guri Melby som stortingsrepresentant etter høstens valg. Det er et problem for Erna Solberg (H).

Og det er oppslutningen til regjeringspartiet i Kantars april-gallup for TV 2.

Blir det valgresultatet 13.september i høst vil ikke Venstre-leder Guri Melby få med seg nestlederne Abid Raja eller Sveinung Rotevatn på Stortinget.

– Hvis dette blir resultatet får Venstre en svært liten stortingsgruppe, sier Rotevatn, som selv proklamerte at han ville løfte Venstre til 10 prosent da han stilte som lederkandidat i fjor.

– 10 prosent er et mål Venstre bør sikte mot, men det tar tid å bygge opp et parti og få høy oppslutning. Nå i høst er målet å komme over sperregrensen og sikre at regjeringen får fortsette, sier Rotevatn.

KAN RYKE: Sveinung Rotevatn (V). Foto: Terje Pedersen/NTB

Kampen mot sperregrensen

Og nettopp hvilke partier som kommer over eller under sperregrensen ved høstens stortingsvalg vil fort avgjøre om statsminister Erna Solberg (H) fortsetter å styre landet.

Leder av valgforskningsprogrammet ved Instituttet for samfunnsforskning, Johannes Bergh forklarer at det er spesielt fire partier rundt sperregrensen det er verdt å følge med på.

– Kommer KrF og Venstre over sperregrensen, og MDG og Rødt under så glipper fort flertallet for de rødgrønne, sier valgforskeren.

Venstres hovedutfordring er ifølge Bergh at de kommer i skyggen av Høyre i regjering.

– De har problemer med å markere seg selv om de sitter i regjering. Det er krevende fordi Venstre har de minst lojale velgerne. Venstres håp må være unge velgere på borgerlig side som har klima og miljø som sin viktigste sak, sier Bergh.

På Kantars april-måling for TV 2 lekker Venstre til både Ap, Høyre og MDG. Mest til førstnevnte hvor en sjettedel av velgerne tar veien uten at Venstre henter tilbake noen.

TRENGS: Statsminister Erna Solberg trenger et Venstre og KrF over sperregrensen for å sikre flertall etter valget i september. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Avgjørende for Solberg-regjeringen

Hittil i år har Venstre kun vært over sperregrensen én gang på Kantars målinger for TV 2.

Verre stilt har det vært for regjeringspartner Kristelig Folkeparti. Partiet er på denne målingen over sperregrensen for første gang siden oktober. De henter til sammen 20.000 velgere fra både Ap, Frp og Høyre.

Den lille oppturen er nok til at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har tro på at partiet kan bryte sperregrensen ved valget i september.

– Det er bra! Så har vi en jobb å gjøre fram mot valget, og det å komme over sperregrensa er på mange måte et være eller ikke være for partiet, sier Ropstad, som vil løfte fram spesielt partiets familiepolitikk og eldrepolitikk for mobilisere sine velgere.

Rødgrønt flertall

På denne målingen er det rødgrønt flertall med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti uten Miljøparti De Grønne og Rødt. De gamle regjeringspartnerne får 88 mandater til sammen, mens med MDG og Rødt er flertallet på 103 mandater.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er derfor ved godt mot, selv om partiet med en oppslutning på 20,6 prosent ville gjort sitt dårligste stortingvalg siden krigen.

– Dette tallet er veldig lavt, men vi går fram. Det gjør vi også på flere målinger nå. Det er oppmuntrende, men vi skal videre, sier Støre.

Men selv om det er rødgrønt flertall, betyr ikke det at partiene er enige om hvem som eventuelt skal sitte sammen i regjering.

– Vi vil ha en Sp-Ap-basert regjering, for vi tror det er best for landet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Hvorfor ikke med SV?

– Poenget mitt er hva jeg er for. Og jeg tror når vi skal utvikle hele Norge, ha en aktiv næringspolitikk, et solid og godt politi og en god beredskap, mener jeg vi får det best til i en Sp-Ap-regjering, sier Vedum.

VIL IKKE HA MED SV: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Lise Åserud/NTB

SV ligger på denne målingen på 8,2 prosent, og er landets nest største parti blant velgere under 30 år, bak Høyre. Partiet er også klart større en MDG og Rødt i Oslo og omegn. Dermed er trolig frykten for sperregrense et stykke unna for Audun Lysbakkens parti.

Støre har troen på at Vedum vil la seg overbevise om at SV også bør være en del av regjeringen, om det må til for å få flertall.

– Jeg tror at valgresultatet vil telle. Det er noe av det Vedum har snakket om hele veien; at velgerne skal få sagt sitt. Ønsker velgerne dette flertallet tror jeg det kommer til å veie tungt, sier han.

Frp mest frem

Fremskrittspartet er partiet som går mest frem på denne målingen, med en oppslutning på 10,2 prosent.

– Det er veldig bra når det går oppover, men samtidig er det ingen grunn til å ta av, sier nestleder i Frp, Sylvi Listhaug.

På TV 2s måling for mars, fikk Frp sitt verste resultat på 26 år, med en oppslutning på 7,2 prosent. Da hadde partiet nesten ingen kvinnelige velgere, på denne målingen har de hentet noen flere.

– Vi skal jobbe knallhardt for å overbevise kvinnene om at det er rett å stemme på Frp, som er opptatt av valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen, sier Listhaug.