Dette vil ikke nettbutikken at du skal vite

Line Hegvold hadde kjøpt flere produkter fra Tights.no, og hun har lagt igjen brukeromtaler om de fleste.

Da hun oppdaget at nettbutikken ikke publiserte de negative tilbakemeldingene hennes, kontaktet hun TV 2 hjelper deg.

– Jeg tenker jo at det er litt betenkelig at en aktør på størrelse med Tights.no ikke poster de negative omtalene de får, for da blir de jo ikke troverdige, sier Hegvold.

Nettgigant

Tights.no er en del av Netthandelsgruppen, som også driver flere andre nettbutikker. Siden de startet opp i 2014 har de økt omsetningen med flere hundre prosent. I fjor skal de ha omsatt for om lag 400 millioner kroner.

På Tights.no kan man kjøpe treningstøy, mat og kosttilskudd.

Under hvert produkt kan man lese andre kunders vurderinger, og flere av produktene har mange tusen positive omtaler.

Line Hegvold mistenker at nettbutikken unnlater å publisere negative produktomtaler.

Dette skrev hun: Line Hegvold har skrevet negative omtaler om flere produkter, ingen av dem er blitt publisert. Dette skrev hun om Monster Lavkarbo Sweet and sour-saus: Ekstremt kunstig smak, denne funker ikke som et alternativ til sursøt saus, finn heller på noe annet å spise. Hegvold ga produktet én stjerne.

I fjor sommer bestilte Hegvold flere produkter og la igjen både positive og negative omtaler. Kun de positive ble publisert.

Ga én stjerne

TV 2 hjelper deg har også bestilt varer fra nettbutikken og lagt igjen brukeromtaler.

To av redaksjonens reportere la igjen hver sin anmeldelse av et par treningstights. I den ene anmeldelsen ble det gitt fem stjerner, altså full pott, i tillegg til en positiv omtale. I den andre anmeldelsen fikk produktet én stjerne og en tilbakemelding på at stoffet var gjennomsiktig.

Den positive omtalen dukket opp på nettsiden med en gang, mens den negative aldri ble publisert.

POPULÆR: Tightsen TV 2 hjelper deg bestilte er av merket Bumpro og har over 2000 positive omtaler på Tights.no. Foto: Marte Pettersen/ TV 2 hjelper deg.

Vil ikke stille til intervju

Ledelsen i Tights.no vil ikke la seg intervjue, men har sendt en e-post til TV 2 hjelper deg. Der skriver daglig leder Per William Frøisland at de har en nettløsning som stopper produktanmeldelser som inneholder enkelte ord. Han sier ikke hvilke ord det er snakk om.

Dette skrev TV 2 hjelper deg: Gjennomsiktig Tightsen egner seg ikke til styrketrening fordi man ser trusekanten tydelig gjennom stoffet. Denne kommentaren ble altså ikke publisert.

– Det er gjort for at vi skal ha mulighet til å gå gjennom dem og luke ut usaklige vurderinger, banneord og personangrep, sier Frøisland.

Han skriver at nettløsningen nå er endret, slik at alle anmeldelser publiseres etter 14 dager.

Premierer gode tilbakemeldinger

Kunder som bestiller varer fra Tights.no får en e-post der man blir bedt om å legge igjen produktomtaler etter at de har mottatt varene. I e-posten står det blant annet:

«Hver eneste måned trekker vi flere vinnere av gratis produkter blant de som har lagt igjen spennende omtaler og bilder på siden.»

– De oppfordrer jo til gode omtaler, sier Hegvold.

TV 2 hjelper degs reportere mottok den samme mailen fra Tights.no.

– Villedende

Forbrukertilsynet sier det er problematisk når nettbutikker oppfordrer kunder til å gi gode brukeromtaler.

KRITISK: Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

– Hvis du betaler for, premierer, eller bruker konkurranser for å sile ut de gode omtalene, er det ikke lengre en brukeromtale, men en reklame og må merkes som det, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem.

Gjedrem sier til TV 2 hjelper deg at brukeromtaler kan være et nyttig verktøy for oss kunder, men at det da er viktig at alle omtaler kommer med.

– Når man gir inntrykk av at dette er kundenes erfaring, så må man være ærlig. Da må man få med alle og si hele sannheten, sier Gjedrem.

Forbrukertilsynet sier, på generelt grunnlag, at det vil være brudd på markedsføringsloven å bare sile ut de gode omtalene.

– Da gir man et villedende og skjevt inntrykk overfor kunden, sier Gjedrem.

Frøisland kommenterer ikke dette direkte, men skriver at de setter pris på kommentarene og innspillene fra TV 2 hjelper deg.

Gamle førpriser

På den uavhengige nettsiden Trustpilot kan forbrukere skrive anmeldelser av nettbutikker. TV 2 hjelper deg har gått gjennom anmeldelsene av Tights.no. Det er mange som reagerer på salgsprisene deres. En kunde skriver:

«Stoler ikke på prisene deres. Varen er nå på salg og tilsynelatende rabattert med 1000, men kostet 2-3000 mindre før jul. Hvordan henger det sammen?»

For å undersøke om nettbutikken jukser med salgsprisene har TV 2 hjelper deg gjort en stikkprøve og sjekket prishistorikken til ti produkter. På nettsiden Prisjakt.no kan man finne oversikter over hvilke priser ulike produkter har hatt.

Stikkprøven viste at i ti av ti tilfeller hadde Tights.no oppgitt en gammel førpris. Og, i alle tilfellene, var den oppgitte førprisen mye høyere enn den reelle førprisen.

Altså fremsto rabatten høyere enn den egentlig var.

Gjedrem i Forbrukertilsynet sier at de i fjor behandlet en sak om førprisene til Tights.no, og at de da informerte dem om lovverket.

– Det er dessverre noe vi ser fra tid til annen at man velger seg en eldre førpris som er høyere, for det gir et inntrykk av at prisavslaget er større enn det er. Og det er jo i strid med loven, sier Gjedrem.

GAMMEL FØRPRIS: Den egentlig førprisen på denne tightsen var 199 kr. Foto: Skjermdump Tights.no

Skylder på økt omsetning

Daglig leder Per William Frøisland skriver at Tights.no har økt salget med 160 prosent det siste året. Han skriver blant annet:

«Dere peker på to områder som har lidt under veksten og vi jobber med begge.»

Frøisland sier at prisene har variert mer enn vanlig under pandemien, og at de har hatt en dobling av antall produkter. Han sier at de derfor har prioritert å oppdatere nå-prisene framfor å passe på at før-prisene er riktige.

«Det beklager vi. Men, vi har satt i gang et arbeid slik at disse også blir korrekte.»

