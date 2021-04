Kan vi stå foran en ny storkrig?

I sju år har det rast en skitten og blodig skyttergravskrig i en av Europas avkroker.

Minst 14.000 mennesker er så langt drept og mer enn 3 millioner fordrevet fra hjemmene sine.

Nå trappes spenningen opp og frykten for en mye større konflikt øker.

I Ukraina tror mange at Vladimir Putin er ute etter trøbbel. I Vesten håper man at han kun vil vise seg frem.

Kvelertak

Siden 2014 har Russland holdt Ukraina i et slags kvelertak.

Den folkerettsstridige okkupasjonen av Krimhalvøya fratok landet en strategisk plassert perle av en turistdestinasjon.

Men igangsettingen av et opprør i det ukrainske Donbas-området samme vår var verre.

Russland har siden da holdt liv i denne konflikten og sørget for at de såkalte separatistene i øst har fått både våpen, finansiering og moralsk støtte.

Det hersker heller ingen tvil om at regulære russiske militæravdelinger flere ganger har tatt aktivt del i kampene mot ukrainske styrker.

Med dette har Russlands sterke mann gjennom mer enn 20 år sørget for at Ukrainas vestvennlige regjering har måttet bruke penger og krefter på å krige, fremfor å bygge landet.

Trolig har Putin også klart å hindre at lillebroren i vest i overskuelig fremtid kan bli medlem i NATO, slik myndighetene der jobber intenst for.

Militæralliansen har alltid vært tvilende til å ta opp medlemmer som er i væpnet konflikt. NATOs solidaritetserklæring kunne da gjort at også de 30 øvrige medlemmene ble kastet ut i krig.

Tester Biden

De siste 13 årene har Putin aktivt testet grensene for hvor langt han kunne gå i sin søken etter å gjøre Russland stort og mektig igjen, men uten at konsekvensene ble for store.

Han startet med å invadere Georgia i 2008. Det gikk bra. Vesten murret en stund, men snart var alt glemt.

Så stod Ukraina for tur i 2014. Vestlige sanksjoner og utfrysing fra internasjonale organer ble resultatet. Men ingenting som smertet for mye.

Etter dette har det gått slag i slag. Fra forsøk på manipulering av valg i USA til storstilte cyberangrep på andre land, inkludert Norge.

Russlands angivelig bruk av nervegift mot en russisk avhopper i Storbritannia i 2018 førte til utvisning av til sammen 153 russiske diplomater. Men også dette var åpenbart til å leve med for Putin.

Når den russiske lederen nå rasler med sablene mot Ukraina, tror flere eksperter det er et forsøk på å teste Joe Biden.

HVA VIL PUTIN: Den spente situasjonen i Ukraina kan bli president Joe Bidens første, store utenrikspolitiske floke.) Foto: Carolyn Kaster/NTB Scanpix.

Hvor langt vil USAs ferske president gå for å støtte et land de færreste amerikanere er i stand til å plassere på et kart?

– Vil beskytte våre egne

Etter anneksjonen av Krim og krigen i Donbas har Russland startet en storstilt utdeling av statsborgerskap til befolkningen i de okkuperte områdene.

I mange tilfeller har dette skjedd ved tvang, hevder ukrainske myndigheter.

Det samme skjedde i den georgiske utbryterrepublikken Sør-Ossetia tidlig på 2000-tallet, noe som ga Kreml et påskudd for å invadere i 2008.

Russland har en plikt til å beskytte egne borgere, ble det sagt.

På en pressekonferanse i Moskva denne uken, bekreftet en av Putins nærmeste rådgivere at dette også var et viktig hensyn i Ukraina.

– Hvis det bryter ut kamphandlinger der, er det begynnelsen på slutten for Ukraina, sa visestabssjef Dmitrij Kozak truende.

Provokasjoner og press

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier han er alvorlig bekymret over den russiske styrkeoppbyggingen.

USA har hevet beredskapen for sine styrker i Europa.

VISER MUSKLER: President Vladimir Putin nekter å bøye av for press og sier styrkene blir stående ved grensen så lenge det er nødvendig. Foto: Alexei Druzhinin/NTB Scanpix

På statlig kontrollert russisk TV debatterer man hvor langt konflikten i Ukraina vil gå denne gangen, og enkelte eksperter fantaserer om at Russland nå bør ty til atomvåpen for å sette seg i respekt.

For Vladimir Putin nekter å bøye av.

I en telefonsamtale med Tysklands forbundskansler Angela Merkel torsdag sa den russiske lederen at styrkene vil bli stående ved grensen så lenge han anser det som nødvendig.

Situasjonen i Ukraina kan med det bli Joe Bidens første, store utenrikspolitiske floke.

I likhet med mange titalls vestlige ledere før ham, blir Bidens viktigste utfordring å forstå hva Putin egentlig vil denne gangen.

Handler det kun om å vise muskler og tøffe seg?

Er det innenrikspolitiske hensyn, som for eksempel den betente Navalnyj-saken, som gjør at Putin nå ønsker oppmerksomhet om noe annet?

Eller kan vi stå foran en ny storkrig på det europeiske kontinentet?