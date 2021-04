Automatisk Trafikkontroll (ATK) er vi etter hvert blitt svært så godt kjent med. Men vanligvis handler det om å måle fart.

Nå ønsker Miljøpartiet de Grønne (MDG) å gi fotoboksene en ny oppgave. De kan nemlig settes til å kontrollere at folk ikke kjører på rødt lys, også.

– Politiet i storbyene har mange store oppgaver og har for lite ressurser til å håndheve trafikkreglene. Automatisk trafikkontroll er en god løsning på dette, siden det koster mindre og ikke tar politiressurser bort fra andre oppgaver, sier Oslos miljøbyråd, Lan Marie Berg (MDG), til Dagsavisen.

Krever regelendring

For å kunne gjøre dette, må det en regelendring på plass, som åpner for at det kan settes opp fotobokser ved lyskryss og veier med innkjøring forbud.

Hvis regjeringen åpner for en slik løsning, vil de som kjører på rødt lys eller ikke følger skiltingen få bot automatisk.

Denne bruken av fotobokser er ikke uvanlig i andre land, men har foreløpig ikke vært tatt i bruk i Norge.

Denne fotoboksen har du ikke sett maken til

Vil la kommunene bestemme

Bakgrunnen for at vi ikke har slike løsninger fra før, er at det kreves dokumentasjon på at det er flere lovbrudd og ulykker på steder der det settes opp fotobokser.

Forslaget til MDG er at kommunene rundt omkring i Norge selv skal kunne velge om de vil ha en denne typen kontroller i forbindelse med lyskryss og veier med innkjøring forbud.

For å få til det, må hun få med seg regjeringen på endre dagens regelverk.

I tillegg til flere fotobokser, ønsker hun også at de skal stå på hele tiden. I motsetning til i dag, der de for det meste er slått av.

Illsint svenske satte fyr på fotoboks

Unødvendig

Gruppeleder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), Bjørn Revil, er skeptisk til mer ATK i Oslos gater.

Han viser til at det er svært få ulykker i Oslo-området, og at et slikt tiltak er unødvendig. Revil påpeker også at det handler om grenser for hvor mye folk skal overvåkes.

Revil ønsker i stedet å fokusere på det han mener er et langt større problem i hovedstaden: Elektriske sparkesykler.

Dagsavisen skriver at det var én dødsulykke i i Oslo 2019 – og seks i 2020.

Opel tatt i fotoboks – ble målt til 696 km/t

Video: Denne grombilen får folk til å gire seg opp:

Så effektive er fotoboksene på norske veier