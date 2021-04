Solskjær står uten titler som United-manager: – Presset er massivt

Se Granada-Manchester United på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl. 20.30.

Ole Gunnar Solskjær vet hva det vil si å vinne trofeer med Manchester United. Hengende i medaljeskapet har han nemlig en rekke titler fra sin spillerkarriere i klubben.

Som United-manager har imidlertid titlene uteblitt for Solskjær.

– Presset på å ta en tittel er massivt, slår TV 2-kommentator Espen Ween fast.

Den første muligheten til å lykkes med det er i Europaligaen, hvor United spiller kvartfinale torsdag.

– Når du ser på lagene som er igjen i Europaligaen, har Manchester United vært favoritter helt siden utslagsrundene startet. United er kjempefavoritter i kvartfinalen mot Granada. Alt annet enn semifinale er total fiasko, sier Ween på TV 2 Nyhetskanalen.

– Kjempefavoritter

Motstander er Moldes overmenn Granada, som på svært imponerende vis dunket ut fotballstorheten Napoli i den forrige runden av turneringen.

Kvartfinalen blir trolig den største kampen i historien for Granada, som rykket opp til La Liga i 2019, og spiller sin første Champions League-kvartfinale.

– United er kjempefavoritter mot Granada, sier Ween.

– Det spennende ligger i at Granada er et hardtarbeidende lag som kan skape trøbbel for United. Ni av ti ganger skal de likevel ikke greie det, legger han til.

Selv om han holder Manchester United som storfavoritt, tror Ween Solskjær kommer til å starte med sine elleve beste spillere i torsdagens kvartfinale. Det til tross for at Tottenham venter i Premier League knapt tre dager senere.

– Det blir veldig spennende å se! Jeg tror Manchester prioriterer Europa League, sier kommentatoren, som peker på at Solskjærs menn ligger godt an til å kapre en av de fire øverste plassene i Premier League.

– De ønsker nok å få en god kamp mot Granada, slik at man kan ta foten litt av gasspedalen i returoppgjøret, sier han.

Solskjærs uttalelser til klubbens hjemmeside bærer bud om at Ween vil få rett i det.

– Det vil alltid være i vårt DNA at vi ønsker å score mål. Selvfølgelig ønsker man et defensivt fundament, men vi vet om bortemålsfordelen og hvor gode vi er hjemme. Vi i har en stolt statistikk på Old Trafford i Europa, så vi kan ikke be om så mye mer enn et godt resultat å bygge på i forkant, sier Solskjær til nettsiden.

Der meldes også Marcus Rashford spilleklar. Spissen hinket nemlig av banen under forrige helgs Premier League-møte med Brighton.

Svensk stortalent med i troppen

Under torsdagens kvartfinale kan han få selskap av en mer ukjent lagkamerat. 18 år gamle Anthony Elanga fra Malmø er nemlig med i kamptroppen.

– Jeg tror på de yngre guttene, og i ham har vi en spiller med gode ferdigheter. Han har en fantastisk innstilling, scorer mål fra begge sider og er hurtig, sier Solskjær om talentet til manutd.com.

TALENT: Anthony Elanga har en rekke aldersbestemte landskamper for Sverige. Torsdag kan han få sjansen i Europaligaen Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Nordmannen avviser at Elanga bare er tatt med for å få erfaring.

– Han kan faktisk spille en rolle. Han har den x-faktoren og jeg liker veldig godt spillere med fart og akselerasjon. Det har han definitivt, sier United-manageren.

Kampen mellom Granada og Manchester United vises på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl. 20.30.