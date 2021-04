Tente på død mann i populært turområde

En tidligere drapsdømt mann er tiltalt for å ha satt fyr på et lik i Maridalen i Oslo sommeren 2018. Selv nekter han straffskyld.

– Min klient avviser kategorisk enhver kjennskap eller befatning med denne saken, sier den tiltalte mannens forsvarer, advokat Jacob Sanden Ringsrød til TV 2.

I juli 2018 rykket brannvesenet ut til en skogbrann i Maridalen, som er et populært friluftsområde i Oslo. Der oppdaget de et utbrent lik.

Like i nærheten fant politiet en mann i 50-årene, som ble pågrepet og siktet for for likskjending. Deretter ble siktelsen utvidet til å gjelde drap.

Mannen er tidligere domfelt for både vold og drap.

Innledningsvis erkjente politiet at de ikke ante hvem avdøde var og hva som kunne være dødsårsaken.

To måneder senere ble den siktede mannen løslatt og drapssiktelsen ble frafalt.

Nå, snart tre år senere, er det tatt ut tiltale mot mannen i 50-årene. Politiet mener å kunne føre bevis for at han antente klærne til den avdøde mannen, slik at han ble påført svært omfattende skader.

Aktor i saken, politiadvokat Henrik Rådal, sier til TV 2 at brannårsaken vil være et sentralt tema i rettssaken.

– Det har blitt utført en rettsmedisinsk obduksjon av avdøde, men denne har ikke kunnet påvise noen sikker dødsårsak, sier Rådal.

– Hva mener dere skal ha vært tiltaltes motiv for å tenne på liket?

– Politiet er ikke kjent med noe klart motiv for handling og ønsker derfor ikke å spekulere i dette.

Hovedforhandlingen avholdes i Oslo tingrett 6. og 7. juni.