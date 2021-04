De bestemte hvem som skulle få vaksine først. Dette sier de nå

FHI åpner for at friske 20-åringer kan bli prioritert foran friske 40-åringer i vaksinekøen.

Vaksineringen i Norge går stadig fremover, og nå nærmer den eldste befolkningen samt de i risikogruppen seg ferdigvaksinert.

Det har gjort at flere har tatt til orde for at man bør se på prioriteringen av aldersgruppene, og hvem som skal bli vaksinert først.

Smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm uttalte til VG tidligere denne uken at de vil vurdere å vaksinere de som sprer mest smitte.

– Vi kan for eksempel vurdere å vaksinere de unge som er mest aktive i samfunnet før de eldre. Vi kommer til å gjøre den vurderingen når vi nærmer oss at de over 45 år er vaksinert, sa Bukholm.

– Kunne sett annerledes ut

Professorene Ole Frithjof Norheim og Eli Feiring var blant de sju forskerne i FHI sin ekspertgruppe i etikk og prioritering.

De fikk i oppdrag å presentere en liste over hvordan vaksinene skulle prioriteres. Rapporten ble levert i midten av november, og var basert på kunnskapen de hadde tilgjengelig da.

FHI sin prioriteringsliste 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75-84 år 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under) 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 8. Alder 55-64 år 9. Alder 45-54 år Kilde: FHI

Både Norheim og Feiring sier at dersom de hadde hatt samme kunnskap i dag som for fem måneder siden, kunne deler av rapporten sett annerledes ut.

– Nå ser vi at vaksiner sannsynligvis hindrer smitte og samtidig er det større smitte blant yngre - og de beveger seg mer rundt i samfunnet enn eldre. Så lenge vaksinene er trygge for unge, effektive for å hindre smitte og smitten brer seg blant yngre aldersgrupper, syns jeg det vil være fornuftig å prioritere disse fremfor voksne som ikke er i risikogruppene, sier hun til TV 2.

– Det er fornuftig

Målet med rapporten var at vaksineringsstrategien skulle hindre alvorlig sykdom og død, deretter gradvis gjenåpning av samfunnet.

- Tittelen på rapporten var «en foreløpig rapport», fordi vi ikke visste så mye på det tidspunktet, blant annet om vaksinene ville redusere smitte. Ut fra det vi vet nå, kan det godt hende at vi hadde gitt andre anbefalinger, sier Norheim til TV 2.

Siden november har forskningen vist at vaksinene også ser ut til å være effektiv mot smittespredning. Samtidig har viruset endret seg og blitt mer smittsomt.

Den britiske virusvarianten sprer seg mer blant de unge, som også har ført til at flere under 30 år har blitt lagt inn på sykehus med koronavirus.

- Det at smittespredningen blant unge er stor, flere vaksiner er tilgjengelig og kunnskapen tyder på at vaksinene hindrer smittespredning, kan det hende at den mest effektive strategien er å vaksinere unge når helsepersonell og risikogruppene har fått sine doser, sier Norheim.

- Mener du at man bør man prioritere unge?-

– Hvis kunnskapen vi har nå tyder på at det er den mest effektive strategien, tenker jeg at det er fornuftig, sier han.

– Gagner også eldre

Det er også noe én av Norges fremste smitteverneksperter Ørjan Olsvik har tatt til orde for.

FORNUFTIG: Ørjan Olsvik mener det lønner seg i det lange løp å vaksinere de yngre. Foto: Lise Åserud

– Unge mennesker over hele landet er utsatt, fordi de er så sosiale. De er også litt rebelske, og hva Erna sier – er ikke så vanvittig viktig for dem, sier Olsvik til TV 2 og legger til:

– Vi må tenke at det gagner oss eldre å vaksinere ungdommen også.

Olsvik understreker at vi ikke bare skal vaksinere de unge, og hoppe over de andre.

– Men vi kan ikke overse dem, og sette dem langt bak i køen, sier han.

Overlege i FHI Preben Aavitsland understreker at det ikke bare er de unge som sprer smitten.

– Vi mener at det som beskytter de sårbare, er å vaksinere de sårbare. Det å vaksinere folk rundt er en indirekte beskyttelse, og vi har valgt å gå for en direkte beskyttelse, sier Aavitsland til TV 2.

Forskning overrasker

Store deler av verden har prioritert de eldre først. En amerikansk forskningsrapport fra mars mener derimot at en annen strategi ville vært langt mer lønnsomt.

Forskningsrapporten slår fast at den beste måten å beskytte de mest sårbare på, er å vaksinere de mest aktive – altså yngre, friske personer som har mange nærkontakter.

Et regnestykke som forskerne har gjort viser at det er 10.000 ganger mer effektivt å vaksinere en person med 200 kontakter, enn å vaksinere en person med to kontakter.

Det er en rekke faktorer som spiller inn når man skal vurdere hvem som skal prioriteres til en vaksine.

Høyere risiko

Eldre og personer i risikogrupper har betydelig høyere risiko for alvorlig sykdom og død. Personer som bor i områder med høyt smittetrykk, løper en større risiko for å bli smittet.

Samtidig er det de unge, som ikke har like stor risiko for å bli alvorlig syke, som i større grad driver smittespredningen.

– De unge har mer kontakt og har derfor høyere risiko for å bli smittet. Til gjengjeld er det mindre sannsynlig at de blir alvorlig syke sammenlignet med eldre aldersgrupper, sier instituttleder Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Han har ledet et utvalg som er nedsatt for å gi regjeringen samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntak.

– Mer effektivt

I den siste rapporten anbefaler Holden-utvalget at vaksiner fordeles ikke bare etter alder, men også etter geografiske forskjeller i smittetrykk og smitteutsatte yrker. De mener at dette vil gi mindre død, færre sykehusinnleggelser og raskere nedtrapping av de strengeste tiltakene.

– Hvorfor er det ikke bedre å vaksinere unge og unge voksne, som står for mest av smittespredning?

– Det er argumenter i begge retninger. Hvis vi vaksinerer unge, vil det være mer effektivt for å få ned smitten. Samtidig vil det da fortsatt gå mye smitte mellom eldre aldersgrupper, som har betydelig høyere risiko for å utvikle alvorlig sykdom. I teorien hadde vi helst plukket individene som har mange kontakter, men i praksis er det for vanskelig, sier han.

ALVORLIG: Økonomiprofessor Steinar Holden mener det er riktig å prioritere aldersgruppene som er mest utsatt for alvorlig sykdom. Foto: Vidar Ruud / NTB

Må prioriteres høyt

FHI har så langt valgt en strategi hvor man har beskyttet de mest sårbare borgerne. Det mener Holden har vært riktig.

– Selv om vaksinering av de eldste aldersgruppene og risikogrupper ikke har hatt betydelig innvirkning på smittespredningen, mener jeg det er riktig at vi har hatt og forsetter å ha risikogrupper høyt på prioriteringslisten, sier han.

Selv om Holden ikke anbefaler vaksinering av gruppene som driver smitten, mener han denne gruppen blir ivaretatt dersom vi prioriterer områdene med høyt smittenivå og yrker med høy smitterisiko.