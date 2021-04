Fant menneskebæsj og brukt dopapir ved populær tursti i Oslo: – Skikkelig ekkelt!

Bygdøy i Oslo er et populært turområde, men de siste ukene har innbyggerne fått et illeluktende problem.

Bare noen meter fra turstien ligger det bæsj, toalettpapir og tamponger fra folk som har gått på do.

– Jeg synes det er vanskelig å forstå at noen gjør dette. Det er skikkelig ekkelt, sier Synnøve Dystland.

DORULL: Bak et tre i skogen på Bygdøy lå det en tom dorull. Foto: Aage Aune / TV 2

La merke til noe hvitt

Tidligere denne uken var Synnøve ute på tur med hunden i skogen rundt Bygdøy sjøbad.

– Jeg pleier alltid å gå litt utenfor stiene når jeg har med meg hunden, sier Dystland.

Mellom trær, blader og blomster legger Synnøve plutselig merke til at det er noe hvitt på bakken flere steder.

– Jeg trodde først at det bare var søppel, men når jeg gikk nærmere så jeg at det var toalettpapir og våtservietter. Og under papiret lå bæsj. Det er veldig, veldig ekkelt, sier Dystland.

– Folk må jo på do

POPULÆRT: Bygdøy er et populært turområde. Foto: Aage Aune / TV 2

Synnøve går ofte tur på Bygdøy, men har aldri opplevd at det er så mye bæsj og papir i skogen.

– Det er ikke så veldig hyggelig å gå på tur når du vet hva som ligger på bakken, spesielt hvis jeg går sammen med hunden, sier Dystland.

Etter å ha oppdaget syv klaser med bæsj på et lite området delte Synnøve et bilde i Facebook gruppen Bygdøy Folkeparks venner.

Bildet satte sinne i kok hos mange av gruppens medlemmer. Flere kommenterer at dette har blitt et mye større problem under pandemien og krever nå at kommunen tar grep.

– Vi kan jo ikke be folk stoppe å gå på do, vi må heller gi dem et tilbud. Dette er et veldig populært område, så jeg synes kommunen burde sette opp noen offentlige toaletter, sier Dystland.

PAPIR: Det lå toalettpapir flere steder i skogen. Foto: TV 2

Dystland får støtte fra flere turgåere TV 2 møter på Bygdøy.

– Det burde være toaletter på disse populære utfartsstedene som mange bruker. Folk må jo på do, så hva skal man gjøre?, sier Ellen Heidi Lie.

– Det er virkelig ikke noe hyggelig. Jeg har hund og hun kan fort finne på å spise menneskebæsj. Det er ikke veldig gøy å få det hjem i stua, sier Mons Klevar.

PLUKK OPP: Mons Klevar synes folk enten må holde seg til de er hjemme eller plukke opp papiret. Foto: Aage Aune / TV 2

100 sekker med søppel

Pandemi og nedstenging har ført til at mange nordmenn bruker mer tid ute i skog og mark. Mer folk, har også ført til mer søppel.

– Vi merker at det har vært mye turtrafikk det siste året. Det er selvfølgelig veldig fint å se at folk bruker naturen, men det innebærer også noen problemer, sier Øystein Kolseth, naturoppsynsleder i Bymiljøetaten.

FORSØPLING: Det har blitt mer søppel under koronakrisen fordi flere folk går på tur. Foto: Aage Aune / TV 2

Bymiljøetaten har satt ut flere søppelbøtter og toaletter for å prøve å holde skogen og naturen ren, men det er ikke alltid like lett.

– Vi trodde vi hadde tatt høyde for en påske med mye turtrafikk og søppel, men det viste seg å være enda mer enn forventet. I påsken måtte vi håndtere søpla her i Østmarka hver dag. Det er uvanlig til å være påsken ellers, sier Kolseth.

Etter påskeferien plukket mannskap fra bymiljøetaten over 100 poser med søppel rundt Ulsrudvann i Østmarka.

PÅSKEN: Det var overfylte søppelkasser i Østmarka etter påsken. Foto: Bymiljøetaten

– Har dere nok søppelkasser og nok toaletter ute i naturen?

– Vi mener at vi har nok av det, men vi ser jo at fra nå og frem mot sommeren så er nok behovet større. Så vi gjør tiltak nå med å sette ut enda flere søppelkasser og enda flere toaletter, sier Kolseth.

– Stygt og utrivelig

Naturoppsynslederen reagerer på at det ble funnet toalettpapir flere steder i nærheten av turstien på Bygdøy.

– Konsekvensen er at det blir stygt og utrivelig for andre som skal gå på tur i området. Også er det mange som har firbente venner som raskt finner dette og de bør helst ikke rote for mye i det, sier Kolseth.

Han har flere råd til turgåere som skal gå på do i naturen.

– Må man det, så må man det. En del steder er det toaletter stående ute eller så er det bare å finne seg en egnet plass i skogen, sier Kolseth.

IKKE GJØR DETTE: Kolseth sier at folk ikke må sette søpla ved siden av søppelkassene. Hvis søppelkassa er full må man heller bære med seg søpla. Foto: Bymiljøetaten

Man bør derimot ikke gjøre fra seg rett ved turstien eller la papiret ligge igjen i naturen, slik flere har gjort på Bygdøy.

– Hva skal man gjøre med toalettpapiret?

– Man bør ikke la dette ligge igjen i naturen. Det kan være smart å ta med en liten spade ut. Da kan man lage et lite hull også får man trykke toalettpapiret nedi der og dekke til. Det hjelper stort, sier Kolseth.

– Flott å se

Ettersom det er flere som bruker naturen enn tidligere, mener Kolseth det er viktig å være ekstra flink til å rydde opp etter seg.

– Det at søppelet ligger ute er ikke noe hyggelig, det er ikke noe pent syn for andre turfolk. Også er det en forurensing. Det er mye plast og skrot som ikke høre hjemme i naturen. Dette kan være skadelig for dyr og fugler, sier Kolseth.

FLINKE: Kolseth understreker at de aller fleste er flinke til å ta med seg alt søppelet fra naturen. Foto: Aage Aune / TV 2

Bymiljøetaten er likevel takknemlige for at de aller fleste er flinke til å rydde opp etter seg.

– Det er utrolig flott å se, sier Kolseth.