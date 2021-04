Lene (31): – Vi bruker å si at mamma har en tankesykdom

Forestill deg at du lever liv der du hele tiden svinger mellom å være på toppen av verden og det å ligge fullstendig utslått med depressive tanker.

Dette er hverdagen til cirka to prosent av den norske befolkning som lever med bipolar lidelse. Én av disse er tobarnsmoren Lene Sandvik Torgersen (31).

GOD STØTTESPILLER: Mannen til Lene har vært engasjert i diagnosen hennes fra start. Foto: Privat

Hele livet har Lene slitt psykisk, men det var først i tenårene at hun oppdaget at noe ikke var helt som det skulle.

– Som 18-åring var jeg veldig deprimert og jeg slet med vonde minner, etter at jeg ble utsatt for et overgrep i barndommen. Så da ble jeg til slutt innlagt på Østmarka sykehus i Trondheim. Jeg ble etter hvert utredet og fikk diagnosen bipolar type 2, forteller hun til God morgen Norge.

Den gangen visste Lene lite om lidelsen, men hun hadde en venninne med samme diagnose og hun kjente seg igjen i hennes erfaringer. I ettertid har hun fått vite at flere familiemedlemmer har den samme diagnosen.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Kraftige opp- og nedturer

Trine Vik Lagerberg er forsker og psykologspesialist ved senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og ved Oslo universitetssykehus.

Hun forteller at bipolar lidelse er en psykisk lidelse som gjør at man får kraftige opp- og nedturer i stemningsleie eller humør. Humøret beveger seg over to ekstreme poler – derav betegnelsen bipolar lidelse.

– Det er da perioder med depresjon, hvor man opplever å bli veldig tung, trist og nedfor. Man mister interesse og glede over ting man vanligvis gleder seg over. Det påvirker søvn, appetitt, energinivå og tankemønster på en negativ måte. Man får sterk skyldfølelse gjerne, og negative tanker om seg selv og verden, og det kan bli så tungt at man får selvmordstanker, sier hun og fortsetter:

– Ikke minst blir det vanskelig å fungere i hverdagen – noen ganger så vanskelig at det krever en sykehusinnleggelse for å komme seg ut av depresjonen.

Årsaken til bipolar lidelse er sammensatte. Det kan være arvelig, men du trenger nødvendigvis ikke å bli syk selv om du har arveanlegg for sykdommen. Miljøet er også av betydning, i tillegg til at alvorlige livshendelser, stress og lite søvn kan være utløsende faktorer.

Vi skiller mellom bipolar type 1 og 2. Når man har denne diagnosen, vil man også oppleve store oppturer.

– Det er perioder der man opplever sterk eufori, glede og intense følelser. Mange beskriver det som lykkerus. Man kan også oppleve sterk irritabilitet. I type 2 har man hypomanier, som er litt mildere manier, og i type 1 er den kraftigere og da kan det bli så kraftig at man også kan trenge sykehusinnleggelse.

Fra lykkerus til anger

I perioder blir opplever Lene sterke hypomanier.

– Det starter med at jeg er mer effektiv, har mer energi, trenger mindre søvn. Også går det over til at det virker som at resten av verden går i sakte film og at ingen klarer å henge med i mitt tempo, sier hun og fortsetter:

– Jeg finner alltid et eller annet som jeg blir veldig opphengt i, og da tar det all plass i livet mitt. Problemet er ikke det at jeg henger meg opp i ting, men at de tingene tar over hele hverdagen og grunnleggende behov blir tilsidesatt over tid. Da blir jeg å gå på en smell i form av en depresjon etterpå.

KORTVARIG LYKKE: Dagen etter at Lene farget håret sitt rødt, angret hun. Dette har skjedd flere ganger. Foto: Privat

For en liten stund tilbake ble for eksempel Lene så hekta på baking, at hun ville kjøpe en ny fryser for å få plass til alt. Da satte mannen hennes ned foten. Før jul var hun derimot alene på et kjøpesenter under en slik periode. Da endte hun opp med rødt hår.

– Det her er noe jeg har gjort mange ganger under hypomani – og jeg angrer alltid etterpå. Likevel, hårfargen er gjennomført og jeg er verdens lykkeligste menneske. Ingenting kan ødelegge denne lykkerusen – det er hvert fall det jeg tenkte den dagen.

Men dagen etter våkner Lene opp fra hypomaniens lykkerus, og hun angrer umiddelbart.

– Hele livet mitt handler da om å bli kvitt den hårfargen. Jeg ofrer ikke en eneste tanke til noe annet. Det er litt sånn: «Kan livet egentlig gå videre nå som håret er rødt?». Kvelden kommer og jeg sover ingenting. Dagen etter, allerede før frisøren har åpnet, står jeg utenfor for å få fikset håret.

«Mamma har en tankesykdom»

31-åringen er gift og har to barn, og er nå ufør som følger av diagnosen. Hun legger ikke skjul på at lidelsen preger mye av hverdagen til både hun og familien.

Lene forklarer at helsen hennes er en heltidsjobb, og at gode mestringsstrategier, som hun kan bygge sine hverdagsrutiner på, har vært avgjørende.

– For meg har rutiner rundt søvn, kosthold og fysisk aktivitet vært utrolig viktig. Og for ungene mine, så er det ikke til å unngå at de blir preget av å vokse opp med en mamma som har to alvorlige psykiske lidelser, så det vi bruker å si til dem er at mamma har en tankesykdom. For på samme måte som man kan være syk i kroppen sin, kan man være syk i tankene sine.

ÅPEN MED BARNA: Barna til Lene er godt klar over at mamma i perioder er syk i tankene sine. Åpenhet har vært viktig for 31-åringen. Foto: Privat

Forskeren Trine Vik Lagerberg forteller at det ikke er noen kur for bipolar lidelse. Derimot finnes det gode behandlingsmetoder – både medikamentelle og samtalebaserte.

– Dette med å gå på kurs er en veldig viktig del av det, hvor man treffer andre med samme problematikk og kan utveksle råd og erfaringer med hverandre. Man lærer også hvordan dette med livsstil påvirker symptomer og hva man selv kan gjøre og legge en mestringsplan, og gjerne en kriseplan, hvor man også involverer pårørende og andre som kan hjelpe til når det oppstår nye sykdomsepisoder.

Mannen til Lene har vært involvert hele veien. Det er hun evig takknemlig for.

– Han har vært utrolig viktig. Han har vært med meg allerede før jeg fikk diagnosen, så vi har vært gjennom denne reisen sammen. Han har vært veldig engasjert i å lære om diagnosen min, så han har til og med engasjert seg som frivillig i Bipolarforeningen sammen med meg. Så han har vært en stor ressurs for meg.

Lene er nemlig Trøndelag sin fylkeskontakt i Bipolarforeningen. Nå håper hun at hennes åpenhet kan hjelpe andre i samme situasjon, og tobarnsmoren forteller at hun ser lyst på fremtiden.

– Jeg føler jeg klarer å leve et ganske godt liv til tross for diagnosen, så jeg har en drøm om å kunne jobbe igjen. Da er den store drømmen å kunne jobbe med psykisk helse, sier hun.