Leieprisene i Norge stiger – har passert «magisk grense»

For første gang i historien passerer den gjennomsnittlige månedsprisen for å leie bolig i Norge 10.000 kroner, viser tall fra Husleie.no.

Leieprisene er nå 3,4 prosent høyere enn de var for ett år siden.

– I Norge snakker vi mye om prisene for de som kjøper og selger bolig, men vi glemmer ofte at 1 av 4 faktisk leier, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen.

Oppgang i hovedstaden

Husleieindeksen til Husleie.no viser at det i mars 2021 i snitt kostet 10.082 kroner å leie bolig i Norge, som er 1,6 prosent høyere enn i februar i år.

– Vi har ført statistikk over våre kontrakter i flere år. Et drøyt år etter at Erna Solberg stengte ned Norge, måler vi for første gang en snittleiepris for hele landet som passerer den magiske 10.000-kronersgrensen, sier Olsen.

I Oslo har man merket at koronatiltakene har hatt innvirkning på leiemarkedet. I februar i år var snittleieprisen på 12.029 kroner, som var fire prosent lavere enn samme måned i fjor.

– Nå er bildet et helt annet. Snittleien i Oslo i mars skvatt opp nesten 500 kroner og endte på hele 12.506 kroner. Det er 1,8 prosent høyere enn i mars i 2020, sier Olsen.

Korona-optimisme

I mars måler Husleie.no for første gang alle de store byene med en snittleie på over 10.000 kroner samtidig.

Bergen: 10.936 kroner

Stavanger: 10.635 kroner

Trondheim: 10.273 kroner

– Vi har i løpet av pandemien sett at det har vært mindre bevegelse i markedet. Jeg tror disse tallene viser at det er en viss optimisme om at vi snart er over pandemi-kneika, sier Olsen.

Høye boligpriser = høye leiepriser

På tross av større tro på at koronapandemien nærmer seg slutten, er han overrasket over økningen i leieprisene

– I fjor så vi at studentene inntok boligmarkedet i de store byene lenge før sommeren og det som er normalt. Jeg tror vi kommer til å få en ytterligere oppgang spesielt i mai og juni, sier Olsen.

Han spår at markedet også i år vil være preget av at det er få utenlandsstudenter og mange norske studenter som søker høyere utdanning i Norge.

– En annen faktor er at prisene for å kjøpe en bolig i Norge har økt voldsomt under pandemien. Stadig flere må trolig innse at de ikke vil klare å kjøpe sin egen bolig, og da må de ut på leiemarkedet, påpeker Olsen.