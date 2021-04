Derfor blir Vegard Harm kalt «den største stjerna» på Kompani Lauritzen

Kollegene Vegard Harm og Morten Hegseth er veldig imponerte over hverandre og hva de har fått til de første ukene inne på Setnesmoen millitærleir. Hegseth mener at Harm brått har blitt den største stjerna på nattehimmelen i Åndalsnes.

– Først så var jeg bekymret for at Vegard skulle trekke seg, men nå har han blitt så stor stjerne her at du aner ikke, sier Hegseth til God kveld Norge-programleder Marte Bratberg.

Se intervjuet med de to VGTV-profilene i videovinduet øverst i saken.

EN BLOMST: Vegard Harm, her utkledd som det han selv kaller en «Finn Schjøll-dekorasjon». Foto: Matti Bernitz

Kjent sammenbrudd

I den første episoden av årets sesong kunne man se at Harm fikk sitt første sammenbrudd etter få timer inne på leiren.

Nå, etter flere dager i militært regime, har Harm funnet plassen sin i troppen og har ikke lenger de samme problemene. Hegseth forklarer at Harm har imponert samtlige av kompaniaspirantene.

– Han er så sterk. Han er Hulken liksom. Alle bare: «Hva f**n skjer med Vegard».

Hegseth forklarer at deltakerne for alvor fikk øynene opp for hva 24-åringen er i stand til etter de forskjellige lagkonkurransene.

I videoen øverst i saken kan man blant annet se hvordan Harm bruker én arm på å dra de andre kjendisene opp på et høyt hinder.

IMPONERT: Hegseth har imponert i flere øvelser, og var blant på vinnerlaget da to og to skulle gå opp fjellet Rampestreken. Foto: Matti Bernitz

Forskjellige styrker

Harm, som tidligere har blitt trent av Norges største treningsblogger –Jørgine «Funkygine» Vasstrand, blir litt forlegen av all skryten.

– Men herregud, Morten er den sterkeste og sprekeste. Han løper dritfort, svarer han.

De to mennene mener uansett at flere fortjener ros.

– Alle er gode på sine områder, sier Hegseth, før Harm avbryter:

– Ja, det er det som er gøy. Alle i gruppa er gode på hver sin ting.

Harm avslutter med å si at han er fornøyd med alle deltakerne og at «de er en veldig fin gjeng».