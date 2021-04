Langrennsstjernen må gå for andrelaget

Torsdag er det stafett i det svenske mesterskapet i Kalix.

I den disiplinen er langrennsstjernen Charlotte Kalla (33) både olympisk mester og VM-vinner. Hun kan også vise til ferske plasseringer som nummer fem og seks fra årets VM i Oberstdorf.

Derfor er det nok overraskende for de fleste at hun må finne seg i å stille til start for Piteås andrelag i det nasjonale mesterskapet.

Til Expressen sier en skuffet Kalla at hun gjerne ville gått for førstelaget. På spørsmål fra den svenske avisen om hvorfor hun for første gang i karrieren er plassert på andrelaget, svarer Kalla slik:

– Det får du spørre Joakim Abrahamsson (Piteås trener red.anm.) som har tatt ut laget om.

Slik begrunner treneren valget:

– Det er samme prinsipp for herrer og kvinner: vi har sett på de klassiske løpene gjennom året, og tatt ut laget på bakgrunn av det. Det er ikke rarere enn det, sier Abrahamsson til Expressen.

Konkurransen er nemlig tøff. Løperene som har fått førstelagsplassene på bekostning av Kalla er Ebba Andersson, Jonna Sundling og Emma Ribom.

Tre av medaljekandidatene smalt i bakken

Abrahamsson sier videre at det var vanskelig å sette langrennsesset ut av førstelaget.

– Det er en delikat og tøff avgjørelse å ta når man har løpere på dette nivået.

Kalla selv sier hun lar seg motivere av degraderingen.

– Selv om jeg veldig gjerne ville gått for førstelaget, kommer jeg til å selge meg dyrt. Vi skal gjøre vårt aller beste på de fem kilometerne som venter, sier hun til Expressen.



Stafetten avgjøres torsdag ettermiddag.