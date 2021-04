Innrømmer retusjering etter avslørende bikinibilde

Khloé Kardashians juridiske team har jobbet på høygir for å fjerne et bikinibilde fra internett. Nå raser stjernen mot stygge kommentarer og at bildet ble delt uten samtykke.

Et tilsynelatende uredigert bilde av Khloé Kardashian dukket opp forrige helg og ble spredd til ulike nettforum.

Den 36-år gamle amerikanske stjernen, kjent fra realityprogrammet «Keeping up with the Kardashians», ble avbildet ved et basseng iført en leopardbikini.

Kardashians PR-team jobber nå hardt med å fjerne bildet for godt fordi de sier bildet ble lagt ut uten tillatelse.

I et langt innlegg på Instagram kommenterer stjernen bildet som er delt. Hun raser mot stygge kommentarer i sosiale medier og at det ble delt uten hennes samtykke.

Dårlig kroppsbilde

I innlegget deler hun også bilder som hun sier er uredigerte. Hun starter innlegget med å skrive:

«Hei, dette er meg og min kroppe uten redigering og filter».

Den amerikanske superstjernen reagerer på at bildet deles med verden når det «ikke er tatt i flatterende lys» eller «avbilder kroppen slik den er etter å ha jobbet hardt for å komme til det punktet».

– Bildet som ble publisert denne uken, er vakkert. Men for en som har slitt med dårlig kroppsbilde hele livet, har du ha all rett til å be om at det ikke skal bli delt, uavhengig av hvem du er, skriver hun i innlegget.

«Hvem bryr seg»

Bikinibildet, som Page Six har bekreftet er autentisk, spredte seg raskt på internett. Flere kopier ble fjernet etter juridiske trusler fra Kardashian-teamet.

Kardashian skriver at hun har levd med press hele livet for hvordan hun skal se ut.

– Sannheten er at presset som jeg har følt på hele livet, om at jeg skal være perfekt og møte andres standarder om hvordan jeg bør se ut, har vært for mye å bære, skriver hun.

Videre deler hun kommentarer som hun får om at hun er den «feite» og «stygge» søsteren.

«Men hvem bryr seg om hva hun føler fordi hun er vokst opp i en priviligert familie. Hun er også i realityprogram, så hun må godta alt dette. Jeg ber såklart ikke om sympati, men jeg ber om anerkjennelse for å være menneske», skriver hun videre.

Beskyldt for bruk av Photoshop

Khloe Kardashian har tidligere blitt beskyldt for å redigere bildene sine, og har i tillegg fått mye kritikk for endre på utseende.

Flere fans har kommentert at hun har vært ugjenkjennelig ved flere anledninger, og redigerer bildene sine for langt fra virkeligheten.

I innlegget innrømmer 36-åringen at hun ved flere anledning har retusjert og redigert bildene sine. Hun skriver at hun «elsker et bra filter, bra lys, og redigering her og der,» og sammenligner det med å sminke seg eller fikse neglene.

Hun legger til at bilderedigering er noe ikke kommer til å slutte med - tross kritikken.

– Min kropp, mitt image og hvordan jeg skal se ut og hva jeg deler, er mitt valg, skriver superstjernen.

Til tross for at Kardashian-klanen har kjempet for å få ned bildet, har mange av kommentarene fra fansen vært positive. Flere sier at de syntes det er fint at Khloe ser naturlig ut.