Slik vil Biden bli kvitt «spøkelsesvåpnene»

Torsdag er det varslet at president Joe Biden vil legge frem forslag om nye våpenrestriksjoner. Et av hovedpunktene er å få bukt med spredningen av såkalte «spøkelsesvåpen».

I USA er enhver amerikaner i utgangspunktet sikret retten til å eie skytevåpen.

I alt er det estimert å være 393 millioner skytevåpen fordelt på den amerikanske befolkningen, noe som gjør at USA er landet med flest våpen per innbygger i verden.

Og at det flyter over av våpen i USA er ikke problemfritt. Volden med skytevåpen har de siste årene bare eskalert i landet. Ikke på flere tiår har flere amerikanere dødd i skyteepisoder som i 2020.

President Joe Biden har lovet å ta tak i problemet. Han gikk nemlig til valg på stramme inn på våpenfronten – for å få bukt med volden. Og torsdag skal han annonsere de første grepene.

Lov å lage hjemmelagde våpen

For å skaffe seg våpen på lovlig vis må de da troppe opp i en lisensiert våpenbutikk. For skal en butikk selge våpen i USA må den ha føderal skytevåpenlisens og det selges kun sporbare våpen lovlig.

Der går man gjennom en bakgrunnssjekk. I praksis vil det si at våpenkjøper må fylle ut et skjema, og personen blir deretter sjekket opp mot en database med oversikt over rulleblad eller andre mulige «røde flagg».

Det varierer litt fra stat til stat hvilket bakgrunnssjekk-system som brukes, men i over 30 stater er det utelukkende FBIs system for dette (NICS) som tar seg av den biten.

På få minutter får våpenbutikken svar om det er noe som taler imot at personen skal få kjøpe våpen. Siden det mest brukte systemet NICS ble innført i 1998, har systemet stått for over 300 millioner bakgrunnssjekker, av dem har kun rundt 1,5 millioner fått avslag.

I takt med at det aller meste har blitt tilgjengelig via internett, har også salg av våpen- og våpendeler økt i USA.

Det har ført til at sirkulasjonen av hjemmelagde våpen – uten sporbare serienummer – har økt kraftig. 3D-printede våpen har også blitt mer utbredt i USA de siste årene.

Nasjonalt lovverk hindrer nemlig ikke amerikanere i å lage våpen for personlig bruk. Det kreves kun lisens for å drive salg. det finnes dog statlige regler i flere delstater som er noe strengere, men grovt sett så er det fritt frem.

Vil «spøkelsesvåpen» til livs

Allerede onsdag begynte det å sive ut meldinger fra ulike medier i USA om hva Biden forventes å skulle presentere torsdag vedrørende våpenreguleringer.

Et av hovedpunktene i Bidens første steg mot en strengere våpenpolitikk, har med de såkalt «spøkelsesvåpnene», eller ikke sporbare våpen.

USA: Hjemmelagde våpen har blitt et utbredt problem i USA og ved flere masseskytinger har slike våpen blitt brukt. Foto: Haven Daley / AP

Det er ifølge CNN ventet at presidenten vil annonsere innstramminger hva gjelder salg av pistolstabiliserende deler.

Under flere masseskytinger har nemlig deler kjøpt på internett blitt montert på pistoler, slik at de i praksis er et gevær. Senest i mars drepte en 21 år gammel mann 10 personer da han begynte å skyte rundt seg på et supermarked med en slik modifisert pistol.

Vil nominere ny våpensjef

Et annet steg i Bidens våpenplan er å nominere David Chipman som ny leder for byrået for alkohol, tobakk, våpen og eksplosiver(ATF). Det skriver flere amerikanske medier – blant dem NBC News – at de har fått opplyst av kilder i Det hvite hus.

Han er advokat med våpenvold som spesialfelt, og har tidligere jobbet i ATF.

Men at Chipman av den grunn blir godkjent i Senatet er ikke dermed sagt sikkert. Den forrige lederen av byrået som ble valgt gjennom Senatet var Todd Jones, men han gikk av i 2015. Dagens fungerende leder er Regina Lombardo, som ble utnevnt av Donald Trump.

PRESIDENTENS MANN: Får Biden det som han vil, blir David Chipman ny sjef for byrået for alkohol, tobakk, våpen og eksplosiver(ATF). Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Ifølge kanalen vil Biden også be om en våpenhandelsrapport fra Justisdepartementet, noe som ikke er gjort siden år 2000.

Et annet tiltak som presidenten angivelig vil annonsere, er å investere i lokale forebyggende grupper som jobber med temaet.

I tillegg jobbes det med å utarbeide en modell som gjør det lettere å varsle om potensielle personer som anses for å utgjøre en risiko for å skade seg selv- eller andre ved hjelp av skytevåpen. Og å kunne inndra våpnene til disse risikopersonene midlertidig.

Biden ba i februar Kongressen om å utrede flere reformer. Av dem var forbud mot salg av automatvåpen, gjennomgang av bakgrunnssjekk-systemet og slutt på strafferettslig immunitet for våpenprodusenter.

Masseskytinger

Mange demokrater har etterlyst at presidenten tar grep på våpen-fronten for å hanskes med problemet masseskytinger er for USA.

Man skulle kanskje tro at alle koronarestriksjonene ville gi et utslag på statistikken for drepte i USA i 2020, og det gjorde den, men i gal retning.

I 2020 ble nesten 20.000 amerikanere skutt og drept i USA. Ikke på flere tiår har flere blitt skutt og drept i landet.

I tillegg døde 24.000 amerikanere av selvmord med skytevåpen i 2020.

Bare i år har det vært tre større skyteepisoder i Georgia, Colorado og California der flere har har blitt drept.