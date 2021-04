Eliteserieprofilen forsker på Chelsea – har sett over 500 timer med kamper

Til daglig spiller Yaw Ihle Amankwah (32) i Eliteserien for Stabæk, men når arbeidet på Nadderud er slutt er dagen hans langt ifra over.

Amankwah forsker nemlig på kroppsspråket til fotballspillere under kamp. I hovedsak er det Chelseas spillere som blir studert nøye under hver eneste kamp.

Se Amankwah forklare forskningen i videovinduet øverst!

Sammen med tidligere HamKam-spiller og nå universitetslektor ved Norges Idrettshøgskole, Lars Brotangen (29) og professor ved samme skole, Geir Jordet, har han sett over 500 timer med fotballkamper.

Etter hver eneste Chelsea-kamp får trioen tilsendt kampen av TV 2 og starter analyseringen av den.

– Vi har sittet siste halvannet året og sett over 500 timer med kamper. Hovedsakelig er det Chelsea vi har sett på. Vi analyserer ikke bare kampene, vi ser på enkeltspillere fra flere forskjellige kameravinklinger gjennom hele kampen, sier bergenseren.

Basert på arbeidet de har lagt ned har de utviklet en modell med over 50 variabler, som fanger opp stort sett alt av kroppsspråk i løpet av en kamp.

Under onsdagens Mesterliga-runde var Amankwah med i TV 2s sending og hadde ansvaret for å følge med Chelsea-spillernes kroppsspråk.

Allerede før kampen trakk han frem Jorginho og César Azpilicueta som lagets viktigste spillerne når det kom til kroppsspråk.

IMPONERT: Yaw Ihle Amankwah er imponert over hvordan Jorginho styrer Chelsea både fremover og bakover på banen. Foto: Neil Hall

– Det er utrolig fascinerende å se hvor mye mål har å si på kroppsspråket

Etter kampen pekte han på nettopp de to som en av hovedgrunnene til at Chelsea skaffet seg et strålende utgangspunkt til returoppgjøret mot Porto.

Jorginhos kommunikasjon med Mason Mount da han scoret det første målet, samt Azpilicuetas evner til å spre positiv energi til medspillerne.

Han så en tydelig endring i kroppsspråket til Chelsea-spillerne etter at det første målet kom.

– Det er utrolig fascinerende å se hvor mye mål har å si på kroppsspråket. Chelsea kom fra et ydmykende tap i Premier League. Man kunne se mye frustrert adferd tidlig i kampen. Det så ut til at de var preget etter helgens tap. Etter målet så vi at de var mer aktive. Det var en klar endring i kroppsspråket.

– Det er en spiller som viser seg frem i nesten alle kampene jeg har sett ham. Nesten konstant når de sliter er han enorm på gester som gir energi til medspillerne. Det er César Azpilicueta. Dette er noe som gjennomsyrer ham som spiller, og gjerne forteller hvorfor det er akkurat han som er kaptein hos Chelsea, sier Stabæk-spilleren.

Mener klubber bør vurdere å bruke det i rekruteringen

Forskningen til trioen har gitt Amankwah et helt nytt syn på hvordan man kan se på fotballkamper. Ved å studere dem slik de har gjort ser han spillerne i et helt annet lys enn den vanlige mannen i gaten.

– Når du studerer spillere på denne måten er det utrolig hvor mye du får med deg, som du ellers ikke ville. Er det en lagspiller eller en som tenker mest på seg selv? Er det en som tilfører laget energi, eller tapper han laget for det?

– Etter hvert tror jeg vi kan si noe om selvtillit. Spesielt rundt det om å be om ballen eller gjemme seg bort.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt spurte Amankwah om han tror at kroppsspråk kan bli en ting klubber ser på når de skal hente spillere i fremtiden.

– Det er et fantastisk godt poeng. Tenk deg at du heter Roman Abramovitsj og skal hente en spiller til 800 millioner kroner. Da tror jeg denne informasjonen er et verdifull tilskudd, i tillegg til alt det fotballmessige, for å ta gode beslutninger i rekruteringen. Når du bruker så mye penger, så tror jeg at å se på spillere fra denne vinkelen er en god beslutning, svarte Amankwah.