Avslører detaljer rundt ny sesong av «Stranger Things»

Skuespiller Gaten Matarazzo, som spiller Dustin Henderson i «Stranger Things», hevder at sesong fire av serien blir den skumleste av de alle.

Da han gjestet "The Tonight Show" fortalte han programleder Jimmy Fallon at han merket det allerede da han leste manus.

– Jeg leste det og tenkte: De går virkelig for det dette året. Det er ganske kult, sier Matarazzo.

Mer moden tone

18-åringen forklarer at sesong fire har en mer moden tone. Ettersom han har en del unge fans, som er barn, undrer han seg over om de blir glade for den skumle sesongen.

Han mener likevel at det er en riktig retning å gå for serien:

– Jeg tror de gjør det med vilje fordi de vil at showet deres skal modnes med «barna sine». Når vi blir eldre som mennesker må vi bli eldre som karakterer, forteller Matarazzo.

Ifølge Huffpost synes han det er naturlig at «Stranger Things» modnes mer sammen med karakterene som blir eldre og tåler mer.

Stopp i filming grunnet pandemien

Innspillingen av sesong fire av «Stranger Things» var godt i gang helt til koronapandemien satte en stopper for den.

Nå er de gradvis mer og mer tilbake for innspilling. Matarazzo forklarer at produksjonen foregår i "små trinn her og der" på grunn av pandemien og at de er avhengige av å være flere personer på settet.

FILM-STOPP: Innspillingen av «Stranger Things» ble satt på pause for en periode grunnet koronapandemien. Her er skuespillerne i serien: Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, and Caleb McLaughlin. Foto: Michael Kovac

For øyeblikket jobber ikke Matarazzo med serien og er hjemme i New Jersey. I et intervju med Entertainment Tonight lover han likevel at de blir ferdig med sesong fire.

– Det er mange trinn og tiltak som må gjøres før vi kan tenke på å konsekvent gå inn i filmingen. Jeg håper at det kommer snart. Jeg er akkurat ferdig med å lese hele sesongen, forteller Matarazzo.