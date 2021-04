Mount med kunstscoring da Chelsea tok et langt steg mot semifinalen

Porto – Chelsea 0–2 (0–1)

Det har vært noen svært innholdsrike dager for Thomas Tuchel og Chelsea. I helgen ble de ydmyket av West Bromwich, og tidligere denne uken barket Antonio Rüdiger og Kepa Arrizabalaga sammen på treningsfeltet.

Dermed var det fyr i teltet for første gang etter at Thomas Tuchel tok over styringen av klubben.

Se Mounts kunstscoring og sammendraget fra kampen øverst!

Tyskeren har løftet London-klubben til et nytt nivå etter at han tok over da Frank Lampard fikk sparken.

Sjokkresultatet mot West Bromwich ga trolig Porto håp om et mirakel onsdag kveld. Men Chelsea slo kraftig tilbake da de skaffet seg et strålende utgangspunkt til returkampen mot Porto.

– Etter kampen bestemte vi oss for å legge det bak oss. Vi så bare raskt over kampen dagen etterpå, så gikk vi videre. Vi visste det ville bli en tøff kamp i kveld, og jeg føler at vi får vist det vi ønsker, sier Mason Mount etter kampen.

Thomas Tuchel sier etter kampen at han aldri fryktet at laget skulle svikte slik de gjorde mot West Bromwich.

– Jeg var ganske sikker på at vi ville svare allerede i dag. Jeg så på reaksjonene til spillerne allerede etter kampen på lørdag. Jeg så også reaksjonene på treningene gjennom uken. Jeg var ikke redd for at det skulle skje, sier tyskeren.

Mount med drømmemål

Jorginho viste frem overblikket sitt da han spilte til Mason Mount, som sto feilvendt mot Portos mål. Unggutten vendte vakkert opp og sendte av gårde Porto-forsvarer Zaidu Sanusi.

Etter at Sanusi var fintet bort hamret han ballen inn i det lengste hjørnet.

– Det er et øyeblikks magi, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

– Mason Mount viser klasse. For en vending! Det er på det høyeste nivået, var dommen til TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen i pausen.

Målet var Mounts første i Mesterligaen denne sesongen.

– Ja, det var på tide. Jeg har ventet tålmodig, men det passet fint at det skjedde i dag, sier Mount.

Til tross for at Chelsea tok ledelsen var det portugiserne som imponerte mest i førsteomgang. Andreomgang var preget av at Porto jaktet mål, mens Chelsea så ut til å være fornøyd med 1-0.

Dermed gikk alt etter Tuchels plan. Fem minutter før slutt utnyttet Chelsea en kontringsmulighet. Ben Chilwell kom seg alene med keeper og rundet ham elegant. Dermed kunne han trille ballen i det åpne målet.

London-laget tar med seg et godt utgangspunkt til returoppgjøret med to viktige bortemål. Seieren smaker nok ekstra godt for Thomas Tuchel og Chelsea etter fadesen mot West Bromwich i helgen.