AP: Tiger Woods råkjørte da han krasjet

Tiger Woods (45) skal ha kjørt i nesten 140 kilometer i timen, mens fartsgrensen på stedet var 70 kilometer i timen. Veien han kjørte på er en nedoverbakke, og strekningen er kjent for råkjøring og ulykker.

Etterforskningsteamet konkluderte tidlig med at golfstjernen hadde tråkket inn gasspedalen istedenfor bremsen, og tok hverken blodprøver av ham eller beslag i mobilen hans.

Talspersoner fra politiet sier det ikke foreligger bevis for at Woods var distrahert av noe annet da han kjørte, og antar at han mistet kontrollen bak rattet.

Woods kjørte en lånt SUV da han kjørte tvers over to motgående kjørefelt, før han kolliderte inn i et tre. Han er for tiden i Florida, der han kommer seg etter flere operasjoner som følge av kollisjonen.

Etterforskningen føyer seg som tredje i rekken blant bilrelaterte etterforskningssaker Woods har vært involvert i. Høsten 2009 kjørte han inn i en brannhydrant, og i mai 2017 ble han funnet sovende bak rattet i en feilparkert bil.