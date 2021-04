Varsler skred av avlysninger før sommeren: – Vi vil slite

Om du kan samle vennegjengen og dra på festival i sommer er fortsatt usikkert. Da statsminister Erna Solberg la frem gjenåpningsplanen i dag, sa hun at rammer for gjennomføring av konserter og festivaler vil bli presentert i mai. Men dagens avstandsregler vil trolig gjelde til over sommeren.

– Forventede signaler

– Det er vanskelig å se for seg en fullskala festival i juni i Oslo slik budskapet var i dag, sier Lars Petter Fosdahl.

Han og Thorkild Gundersen arrangerer festivalen OverOslo, og fulgte med på gjenåpningsplanen med stor spenning i dag. De har allerede planlagt for flere scenarioer, blant annet for en nedskalert festival.

– Det var forventa signaler. Det at meteren skal overholdes gjennom sommeren betyr at vi i OverOslo som ligger midt i juni vil slite med å få inn 6.000 personer, sier festivalsjef Thorkild Gundersen.

I 2018 spilte Morten Abel på OverOslo på Grefsenkollen. I år blir det ikke mulig å ha like mange gjester på festivalen. Foto: Vidar Ruud / NTB

At de får nærmere beskjeder fra myndighetene først i mai er «lovlig sent», sier han.

– Det er mye som skal planlegges, og hvis vi skal ha en plan B, så begynner det å haste. Men vi forstår at FHI og regjeringen ikke kan spå hvordan situasjonen er i juni, og vi ønsker heller ikke å ha folk på et utrygt arrangement, så det ansvaret må vi ta sammen, sier Gundersen.

Tror det kan bli avlysninger

Konsertbransjen har ønsket en ordning med koronasertifikat og hurtigtesting for å kunne gjennomføre sommerens festivaler for et større publikum på en sikker måte. Statsministeren sa i dag at regjeringen jobber med å lage til en slik ordning med koronasertifikat, som skal vise om man er vaksinert eller har hatt koronaviruset.

Likevel ga dagens beskjeder daglig leder Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører en blandet følelse.

– Det er positivt at statsministeren vil se på dette med arrangementer knyttet opp mot hurtigtesting og koronatestingsertifikat. Men de skyver de store arrangementene foran seg, som gjør det vanskelig for mange av våre medlemmer.

Hun tror mange nå vurderer om de i det hele tatt skal arrangere festival i år.

– Jeg tror nok vi kommer til å se et lite skred av avlysninger fra mange festivaler i tiden fremover.

Håper å arrangere som normalt

Jugendfest i Ålesund blir arrangert i august hvert år. Arrangør i Momentium, Ante Giskeødegård, tror at det blir festival også i år.

– Det kommer an på mange faktorer, men det kan skje og vi er optimistiske. Vi har et stort håp om å kunne arrangere som normalt i slutten av august.

Ante Giskeødegård i Momentium ser fortsatt positivt på gjennomføring av Jugendfest i sommer. Foto: Arne Rovick

Hvis festivalen avholdes som normalt, vil det være plass til 12-13.000 deltakere.

– Kulturarrangement er noe alle gleder seg til. Og det å få til store arrangement når det blir trygt er kjempeviktig, både for publikum og oss som lever av å arrangere, legger Giskeødegård til.

Jobber med flere scenarioer

Jøran Kristensen er kommunikasjonsansvarlig i Stavernfestivalen. Han sier at de fortsetter arbeidet med årets festival med full kraft, og at de jobber ut fra tre forskjellige scenarioer.

– Det ene er å gjennomføre som planlagt. Det andre er å utsette festivalen til senere på sommeren. En eventuell avgjørelse her vil bli tatt først og fremst på bakgrunn av vaksinetempoet. Det tredje scenarioet er å si at vi prøver igjen til neste år, sier Kristensen.

Han sier at en avgjørelse om årets festival kan bli tatt før regjeringen kommer med retningslinjer i mai.

– Men vi har et genuint ønske om å arrangere festival i sommer. Det er viktig for publikummet vårt, og for mange er det et høydepunkt i løpet av året. I tillegg gir det mange positive ringvirkninger i nærområdet å arrangere festival, sier Kristensen.

– Skal lage det vi får lov til

Festivalsjefene i OverOslo sier at de også jobber med flere scenarioer, ut fra hvor mange de kan arrangere festival for i sommer.

– Dette er jo det vi lever av og for. Og vi føler en forpliktelse overfor publikum og bransjen til å gjøre det vi kan innenfor de reglene som gjelder. Så vi skal lage det vi får lov til i sommer, sier Fosdahl.