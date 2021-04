Heidi Løke kampklar igjen: – Det har vært uutholdelig til tider

– Vi skal ned dit og vinne de to kampene, sier Heidi Løke til TV 2.

Veteranen har fortsatt ikke spilt kamp siden EM-finalen i desember, og har kun tre treninger med laget de siste fire månedene, men mot i Champions League-kvartfinalene mot Rostov-Don til helgen er hun med igjen.

– Det har vært utrolig kjedelig, og jeg har kjent på tålmodigheten, så jeg er veldig glad for å være her med jentene og endelig spille kamp, sier Løke.

Etter to nesebrudd de to siste årene, fikk hun en ny smell i nesen i januar etter lek på hjemmebane. Noen nerver skapte problemene, forklarer hun.

– Det har vært en ganske stor plage. Når jeg har prøvd å trene og pulsen har økt, fikk jeg dunking, hodepine og vondt i mange timer etterpå. Det har vært uutholdelig til tider, men jeg har brukt tiden godt og bare ventet. Jeg måtte la det gå over sakte, men sikkert, sier Heidi Løke.

Mer tid med familien

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe.

– Jeg har fått tilbringe veldig mye tid med de jeg er glade i. Jeg ser positivt på ting, og jeg har brukt tiden min godt. Jeg har fått trent, men ikke med veldig høy puls. Jeg tror nok det hadde vært verre om jeg ikke hadde fått trent. De siste to-tre ukene har det vært veldig bra, sier Løke.

38-åringen forteller at kroppen føles overraskende bra.

– Det kjennes veldig bra ut, og jeg har fått trent bra og holdt kastearmen ved like. Jeg er veldig overrasket over at jeg ikke kjente mer i kroppen etter den første treningen, så det var bra. Det har gått veldig bra på de treningene jeg har vært med på, sier Løke.

– Ser ikke at hun har vært borte

Løke får også en strålende attest fra Nora Mørk.

– Hun ser veldig bra ut. Hun har vært borte en god stund, men det synes ikke. Jeg tror ikke før jeg får se det i morgen på flyplassen, men hun skal være med til Russland, sier Vipers-stjernen til TV 2.

– Jeg er helt sikker på at Heidi kan spille. Om hun spiller 60 minutter, blir jeg ikke overrasket. Hun kan gjøre en forskjell i de to kampene. Dette er som å sykle for Løke, fortsetter Mørk.

På grunn av innreiserestriksjonene går begge Vipers' kamper mot Rostov-Don i Russland. I potten ligger en plass i Final 4.

– Det er to veldig viktige kamper, og det er store muligheter for å ta det her. Det har vært et spesielt år, og det er selvfølgelig tøft med to kamper på to dager, men det tror jeg er en fordel for oss. Vi er godt trent og ta kan Rostov-Don over to kamper, mener Løke.