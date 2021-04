Slik skal de unngå at koronapasset blir urettferdig

I Danmark har flere virksomheter åpnet igjen. Men for å kunne gå til frisøren eller få massasje, må du vise fram et digitalt koronasertifikat.

Her til lands jobber regjeringen nå intenst med utviklingen av et lignende dokument.

– Vi jobber vi nå med å lage et koronasertifikat, sier statsminister Erna Solberg (H).

Men diskusjonen har rast heftig, da bruken av vaksinesertifikat skaper både utfordringer og dilemmaer – som kan virke urettferdig.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) påpeker at vi ikke må kalle det vaksinesertifikat.

– Det blir feil å kalle det vaksinepass, og det er et viktig poeng, fordi det er mye mer enn bare dét, sier Høie.

Fersk test

Helseministeren sier at dersom vi skal kunne bruke et slikt pass som et virkemiddel for å kunne åpne opp samfunnet mer, vil det innebære at passet også har med testresultater.

– Om du får vaksine, får du lov til å gjøre ting. Men om du ikke er vaksinert så kan du kunne vise en test, som er mindre enn 72 timer gammel, og kan da gjøre det samme som vaksinerte. På denne måten kan vi åpne opp for flere og unngår noe av den urettferdigheten som mange har vært opptatt av, sier Høie.

– Betyr det at det er snakk om et koronapass?

– I EU kaller man det greencard og i Danmark koronasertifikat. Dette er noe av det vi jobber med, sammen med de andre landene i EU. Tanken er at dette passet kan inneholde vaksinestatus, teststatus, men også om du har vært gjennom covid-19 og dermed har immunitet, sier Høie.

– Når konkluderer dere?

– Vi håper å konkludere så raskt som mulig. Når det gjelder det internasjonale sertifikatet er målsetningen å få det på plass før 1. juli.

Internasjonal løsning

Heller ikke statsministeren vil komme med noen dato for når koronapasset kan være klart.

– Vår ambisjon er å lande en løsning for et slikt sertifikat innen rimelig tid, sier Solberg.

Det var i midten av mars EU-kommisjonen la fram sitt forslag til digitalt vaksinepass. Og den norske løsningen vil være i tråd med EUs digitale grønne sertifikat.

Det har vært en klar ambisjon fra EU og WHO at den europeiske løsningen skal være tilpasset en internasjonal løsning.

For at et felles digitalt grønt sertifikat kan godkjennes, kreves det tilslutning fra unionens 27 medlemsland.

FHI er positive

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier de er positive til vaksinepass i Norge, slik både Danmark og England delvis har innført.

– Vi har ikke gjort noen endelig utredning av det, men vi er positive til å ta i bruk vaksinesertifikater, sier Stoltenberg.

Stoltenberg bemerker at utviklingen av vaksinesertifikater i stor grad skjer i EU, og at Norge må forholde seg til det EU kommer fram til.

FHI-direktøren sier hun regner med at FHI, sammen med Helsedirektoratet, snart får i oppdrag å utrede bruken av dette passet.