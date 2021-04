Slakter Godset: – Amatørmessig og flaut

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kan ikke i sin villeste fantasi se for seg at Henrik Pedersen fortsetter i Strømsgodset.

– Det er helt utrolig hvordan Strømsgodset har håndtert dette. Det er amatørmessig og flaut. Jeg tror alle som er glad i Godset har gått rundt med en flau smak i munnen etter at denne saken ble kjent. Når de først har tråkket i salaten, så ser det ut til at de bare fortsetter å tråkke i den, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Tidligere onsdag møtte Strømsgodset-spillerne styreleder Ivar Strømsjordet og klubbens daglige leder Dag Lindseth Andersen.

Etter det TV 2 erfarer krever spillergruppen at Godset-trener Henrik Pedersen må gå av. Det samme gjelder styreleder Strømsjordet.

– Jeg kan ikke i min villeste fantasi se for meg hvordan Henrik Pedersen kan lede Strømsgodset videre når så store deler av spillergruppen har vært så tydelig. Da er det bare én ting å gjøre – å fjerne treneren, sier Mathisen.

Kapteinen kritiserer styrelederen

Onsdag kveld kommer også Strømsgodset-kaptein Mikkel Maigaard (25) med kritikk av styreleder Strømsjordet.

– Jeg har ikke uttalt meg til media siden all kommunikasjon skulle gå gjennom styreleder og dagligleder, og jeg har derfor respektert dette. Allikevel har mitt navn blitt kastet ut i media fra styreleder, som har feilsitert meg opp til flere ganger, sier Maigaard til VG.

Han avfeier påstander Strømsjordet har kommet med om at Godset-kapteinen har konkludert på vegne av spillergruppen.

– Dette gikk utelukkende på rasisme mot spillerne og ikke på rasismeanklagene fra varsleren. Av disse samtalene var det ingenting som pekte på rasisme mot spillerne, men det var to situasjoner som var verdt å nevne til styret, forklarer Maigaard.

Da han skjønte at hans egen posisjon som Henrik Pedersens «høyre hånd» kunne gjøre det vanskelig for enkelte å varsle, snakket han med Jonathan Parr som fikk NISO på banen.



KRISTISK: Mikkel Maigaard mener Godsets styreleder har feilsitert ham. Foto: Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Viser at avgjørelsen kom litt kjapt

Varslerens advokat, Eirik Monsen, har forståelse for at det har vært tøft for Godset-kapteinen.

– Jeg forstår det er veldig vanskelig for Maigaard og har stor sympati for ham. Jeg ønsker ikke å skape noe splid i gruppen. Dette er en kjempekrevende situasjon for alle involverte. Jeg forstår at han har det tungt og at det er krevende for ham. Det er vanskelig for spillergruppen, trener og varsler. Det er en krevende situasjon for hele apparatet i klubben, sier NISO-advokaten til TV 2.

Han mener prosessen i Godset har gått for fort.

— På vegne av min klient, så har han fått forklart seg på en god måte. Det opplever han. Men det faktum at det har vært spillermøte i dag med ledelsen, og at det nå er et etterfølgende styremøte, viser vel at den avgjørelsen som ble tatt tidligere denne uken kom litt kjapt, mener Monsen.

HEKTISK: Det har vært hektiske dager for de ansatte i Strømsgodset etter at det ble kjent at klubbens hovedtrener hadde fått et rasismevarsel mot seg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Tror flere må gå

Onsdag kveld blir dett avholdt et ekstraordinært styremøte. Jesper Mathisen har liten forståelse for hvordan styret hittil har håndtert rasismevarslingene mot klubbens trener.

– Det ser absolutt ikke bra ut for Godset som klubb når de går ut og freder Pedersen, samtidig som det er kommet syv anonyme varsler til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO). Det er nesten så du ikke tror det du hører.

Jesper Mathisen ser også for seg at det trolig vil komme flere nyheter fra Marienlyst, som kan sørge for at flere kan bli nødt til å gå av.

PRESSE: Gjennom hele uken har det vært et stor presseoppbud ved Marienlyst Stadion. Foto: Ole Berg-rusten

– Det har oppstått en situasjon som Godset umulig kan komme godt ut av. Jeg forventer at Henrik Pedersen forsvinner. Spillergruppen kan ikke jobbe mer med ham. Jeg tror også det vil skje flere endringer enn at kun treneren forsvinner. Det har kommet frem en god del ting allerede, men det kommer til å komme frem mer i dagene som kommer. Det er fortsatt en hel del ting som ikke er kommet ut ennå, sier TV 2s ekspert.

Dette har skjedd

Mandag bekreftet Strømsgodset at Henrik Pedersen fikk fortsette som trener etter å ha gransket et rasismevarsel mot dansken.

Dagen etter ble det imidlertid kjent at sju Godset-spillere hadde sendt inn rasismevarsel til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO). Strømsgodsets spillergruppe hadde et møte tirsdag kveld for å prate om situasjonen.

I mandagens pressemelding skrev Strømsgodset at de mottok et varsel fra en ansatt i klubben for noen uker siden. Deretter skal klubbens ledelse og styre ha gjennomført «en grundig intern utredning».

TV 2 vet at enkelte spillere reagerte på dette. Ifølge en av spillerne bestod klubbens undersøkelse av at kapteinen gikk rundt og spurte noen av spillerne i spillergruppa om noen hadde opplevd noe rasistisk.

En spiller i klubben hevder at Godset-kaptein Mikkel Maigaard er «en av de nærmeste støttespillerne» til trener Henrik Pedersen, og at derfor ikke var noe reelt alternativ å varsle gjennom ham.

Han mener det blir vanskelig å returnere til vanlige treninger når så mange spillere har varslet.

– Det blir helt håpløst å komme tilbake. Det er forskjellige meninger i spillergruppa, og det hjelper ikke når hovedtreneren går ut og provoserer i etterkant ved å si at han har full støtte, sa Godset-spilleren til TV 2 tirsdag.