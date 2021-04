Måper da hun ser den store forskjellen

Tone bor i en hyggelig hvitmalt villa med en liten bakgård, hvor det gjennom årenes løp hadde samlet seg mye skrot. De gamle steinmurene var overgrodd av ville vekster.

Hun hadde et stort ønske om å få realisert sin drøm, nemlig å få laget en stille oase. Tone så for seg sted for gode stunder med en bok, og et sted for champagne med naboer og venner.

Det var bare det at oppgaven virket litt uoverkommelig. Derfor søkte hun hjelpe fra Tid for hage, og designer Malin Persson ble satt på saken.

Det er en sjarmerende og frodig liten bakgård. Designer Malin ser for seg at den kan bli helt fantastisk med en god dose arbeidsinnsats og inspirasjon fra Italias vakre hager.

Her finnes gamle steinmurer, et par vakre prydtrær – og plassen er stille og helt usjenert.

Her skal man kunne sitte i fred og ro og ikke tenke på ugress eller ting som burde vært gjort. Dette kan bli både vakkert og lettstelt, er hennes konklusjon.

Malins plan

Malin vil ta utgangspunkt i det som allerede finnes her, nemlig bergvegger og gamle tørrmurer.

En sitteplass for hyggelige sammenkomster skal lages foran berget. Den skal ha en murt steinbenk som er lik de som allerede er her.

Sitteplassen skal videre rammes inn av en ny mur. En mur som skal minne om gamle ruiner med klatreplanter og gamle vinduer.

I sentrum på plassen skal det komme et tuntre, også omrammet av en liten gråsteinsmur.

SITTEPLASS: Sommersteming blandt de gamle murene. Foto: Pandora Film/TV 2

Langs husvegger skal det komme bed for vintergrønne busker og vakre bladplanter, og for å skape ro vil hun at elvestein skal brukes som gulv på hele området.

Grønt og sten er hovedmaterialene. Roser, klematis og syrinhortensia skal myke det hele opp og skape romantisk stemning.

Arbeidet

Før man kan gå i gang med bygging av de nye hageelementene, må plassen ryddes for gamle materialer, og deler av skråningen må ryddes for selvsådde trær og annet ugress.

AVDEKKET: Prydtre og murer som befant seg inni mellom ugress. Foto: Pandora Film/TV 2

Når det er ferdig er hele plassen allerede ganske forandret og det har blitt mye større plass.

Vakre murer og en mosegrodd bergvegg har kommet frem, og Tones prydtrær har kommet til sin rett. Det er lett å se at huseiers klokketro på at dette kan bli til en oase er en helt riktig tanke.

Stein på stein

Det går med syv paller med stein for å realisere benk og nye murer. Steinen til murene og benken er av typen Vossaskifer, og godt egnet til tørrmurarbeid.

HÅNDSTEIN: Stein som er god til å lage tørrmur med. Foto: Pandora Film/TV 2

Arbeidet starter på et stabilt og veldrenert underlag, og steinene blir hugget til slik at det hele skal danne stabile murer.

Sittebenken blir bred og god, plassert inntil en høy eksisterende mur.

Skillemuren blir laget som en gammel ruin. Høy bakerst og lavere foran. Den skal rett og slett se ut som en gammel vegg som har falt fra hverandre.

Men, den blir solid bygget, med fastmontert gammelt jernvindu og det hele.

RUIN: Skillemur utformet som gammel ruin med vindu. Foto: Pandora Film/TV 2

Nordens oliven

Malin ønsker et tuntre midt på plassen, og egentlig er det et gammelt oliventre hun ser for seg.

Men, oliventre vil ikke overleve vinteren i Norge, så en god erstatning er et prydpæretre som Malin kaller det – eller sølvpæere/vierpære som treet gjerne kalles på norsk.

Det har nydelige sølvgrå blader og vil få en vakker krone som brer seg utover. Et flott alternativ til oliventre. Det blir murt opp et stort firkantet bed i sittehøyde , og der blir treet plantet.

SØLVPÆRETRE: Det nye tuntreet på plass, muren rundt er fin å sitte på. Foto: Pandora Film/TV 2

Nytt og gammelt

I denne hagen, som skal se gammel og romantisk, ut blir det brukt flere antikke og gjenbrukte materialer og gjenstander.

Vinduet i ruinen er et rustent jernvindu. Speil på husveggen er gamle vindusrammer som det er montert speil i, og en ekte rødvinstønne blir til et vannanlegg ved husveggen.

GAMLE VINDUER: Speil i gamle vindusrammer. Foto: Pandora Film/TV 2

Spisebord og stoler er brukte og antikke, og en gammel takhelle som huseier hadde liggende blir til trappetrinn ved døren.

Brostein som brukes som omramming av bed er gjenbrukt gatestein. Det eneste nye er krukker og urner, men de er i en utforming som gjør at også de ser gamle og velbrukte ut.

RØDVINSTØNNER: Vannspeil og brukte tønner, renne som leder regnvann. Foto: Pandora Film/TV 2

Elvestein

Når murer og planting er ferdig, blir det fylt på med elvestein på bakken, noe som gir et mykt og fint gulv og myke avslutninger mot murer og bed.

For at det skal bli godt å gå på underlaget, og for at det ikke skal bli fullt av ugress, legges det en såkalt grusmatte under steinen.

Dette er en bikubemønstret struktur som holder steinen på plass. Den har en fiberduk på undersiden slik at vann kan renne gjennom, samtidig som ugressvekst hindres.

Planter

I bedene langs husveggen blir det plantet vintergrønn buksbom i ulike størrelser. Innimellom finnes diverse hosta, bladliljer og kvitlyng.

Rundt tuntreet blir det plantet tett i tett med lammeøre slik at de sølvgrå bladene til treet harmonerer med lammeørenes hårete og grågrønne blader.

Ved ruinen blir en hvit rose og klematis plantet i bakken. Disse vil etterhvert klatre på muren og i vindusrammen.

I krukker setter Malin syrinhortensia med limegrønne blomster. Det blir også plantet rosmarin og kryptimian.

Se planteliste for full oversikt.

SYRINHORTENSIA: Disse buskene ble plantet både i krukker og i bakken. Foto: Pandora Film/TV 2

Innertier

Det er en spent og glad Tone Irene Wold som får bakhagen sin tilbake når Tid for hage er ferdig.

Hun kan i dag fortelle at det var full klaff på alle punkter.

– Bakhagen er blitt til det fredelige stedet jeg ønsket meg. Verden er ellers så full av inntrykk, så den rolige paletten med grønt og stein innbyr til etterlengtet stilletid.

STILLEPLASS: Her kan Tone nyte freden med en bok. Foto: Pandora Film/TV 2

Etter at Tid for hage dro, har hun lagt et lys inn i ruinen, noe som har gjort at plassen har vært magisk – også i vintermånedene.

Snøklokker har kommet på plass, og hun er utrolig fornøyd.

– Jeg synes hagen ble genialt løst. Elvesteinen på bakken sørger for at det ikke blir liggende vann der. Muren opp mot fjellet har dempet høydeforskjellene, og det lille vannanlegget med tønnen lager sildrende og behagelig lyd. Nå bare gleder jeg meg til våren, sol og varme og champagnebesøk, sier hun avslutningsvis.

