– Mens andre snakker om dessert, venter vi her i Oslo på forretten

Oslo kommune har i flere måneder vært preget av inngripende smitteverntiltak. Det har gått hardt utover serveringssteder, butikker og fritidsaktiviteter.

Onsdag la Erna Solberg frem regjeringens plan for gjenåpning av landet, bestående av fire trinn. Det første trinnet med lettelser vil blant annet kunne tillate inntil 5 gjester i private hjem, skjenking til klokken 22 med krav om matservering, og at inntil 100 personer på arrangementer innendørs, såfremt alle kan sitte på faste plasser.

For Oslo, der smittetrykket har vært høyt lenge, er det imidlertid større usikkerhet rundt hvilke lettelser innbyggerne kan forvente, og når.

Ingen utepils med det første

Byrådsleder Raymond Johansen har dårlige nyheter til de som har sett frem til snarlig gjenåpning av butikker og serveringssteder.

Til tross for at de strengeste, nasjonale tiltakene etter planen oppheves 15. april, har Johansen liten tro på åpning av butikker i Oslo neste uke.

– Det er ikke realistisk, sier Johansen til TV 2.

Også alkoholservering må vente for oslofolket, tror byrådslederen. Han sier innbyggere i hovedstaden kan måtte vente til juni før de kan håpe på årets første utepils.

– Jeg tror nok mai måned må gå, men om smittetallene går ned og vi plutselig får mange vaksiner kan det gå fortere. Ut mai er i alle fall realistisk.

Begrenset 17. mai

Det ser heller ikke lyst ut for de som har håpet på å feire 17. mai som vanlig. Johansen tror årets nasjonaldag vil ligne mer på fjorårets, men krysser fingrene for neste år.

– Vi får håpe 17. mai 2022 blir en heidundrende fest, sier han.

Så langt ser det altså ut til at det meste av normal handel og servering er et stykke unna for Oslo kommune. Johansen nevner fortsatt for høye smittetall som en avgjørende årsak til at hovedstaden ligger bak resten av landet.

– Først må vi konsentrere oss om å få ned smittetallene. Mens mange andre steder snakker om hva man skal spise til dessert, så driver man her i Oslo og ser på menyen og venter på å bestille forretten, sier Johansen til TV 2.

Flere må vaksineres

Byrådslederen vil ikke svare på når gjenåpningsplanen for Oslo kan ventes, men han understreker at færre smittede og flere vaksinerte vil være veien ut.

– Når smittetrykket går ned og vaksinasjonsgraden går opp, kan man snakke om en forsiktig gjenåpning, sier Johansen.

De aller strengteste tiltakene, som er de rettet mot barn og unge, og antall man kan møte, vil være det første som kan lettes opp på. Men først vil byrådslederen se an effekten av påsken.

– Tradisjonelt øker mobiliteten i ferier, så om vi har økt smittetrykket i påsken vet vi ikke enda, sier han.