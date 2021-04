Elbil er det som gjelder i Norge, akkurat nå. Men det er ikke sikkert at det alene vil regjere i framtiden. Noen bilprodusenter er overbevist om at biler som går på hydrogengass er et godt alternativ.

Det er nemlig noen klare fordeler med dette: Bedre rekkevidde, ikke følsom for kalde temperaturer og det tar langt mindre tid å fylle hydrogentanken, enn det tar å lade batteriet på en elbil.

Så er det også noen utfordringer. Den største akkurat nå, er den manglende infrastrukturen med tanke på hydrogenstasjoner.

Etter en eksplosjon i 2019 er det i skrivende stund bare to steder du får gjort det: En i Oslo – og en som tilhører ASKO i Trondheim. Ikke akkurat noe å belage seg på for folk flest.

Toyota jobber imidlertid sammen med Everfuel for å løse akkurat dette. I løpet av de kommende to årene skal det på plass 13-15 nye stasjoner. Det skal dekke opp store deler av de viktigste strekningene mellom de store byene i Sør-Norge.

Planen er også å få en flåte med Toyota Mirai-taxier i Oslo. Med god rekkevidde og korte opphold på hydrogenstasjonene, er disse bilene i utgangspunktet godt egnet til dette. To nye hydrogenstasjoner i hovedstaden skal være på plass innen høsten.

Akkurat som elbiler, får hydrogenbiler fritak for moms og avgifter. De kan også kjøre i kollektivfeltet.

Ved det ene bakhjulet er det plassert et god gammeldags eksosrør – bare at det på Mirai slipper ut vann. Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, sikret seg litt av det.

Koster å fylle tanken

Men det koster mer å fylle tanken, enn å lade batteriet. Full tank i Mirai, som gir rekkevidde på opptil 650 kilometer, koster rundt 550 kroner.

Forskjellen fra diesel og bensinbiler, er naturligvis at det eneste utslippet i hydrogenbiler er vann.

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, ble utfordret av Desta Marie Beeder i God Morgen, Norge på TV 2 , til å drikke vannet som kommer ut av eksosrøret til Mirai. Se hvordan det går i videoen øverst i denne artikkelen.

