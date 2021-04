Sørloth om Braut Haalands «måltørke»: – Vi er helt hinsides bortskjemte

– At det snakkes om måltørke nå sier litt om hvor god han egentlig er. Vi er så bortskjemte som bare juling. Vi er vant til at han scorer i hver kamp, sier Alexander Sørloth til TV 2.

Trønderen stiller opp over internett før en hektisk sesongavslutning i Tyskland der RB Leipzig henger med i både cup og serie, tross tapet for Bayern München i forrige ligarunde.

At spissmakkeren på landslaget, Erling Braut Haaland (20), ikke har scoret på fem kamper, det tar han med knusende ro.

– Det startet jo allerede etter den andre kampen hans. Folk spurte «hva er det som skjer, liksom?». For meg sier det bare alt om hvor hinsides god han har vært frem til nå. Som spiss trenger han ett mål, han, så er han i gang igjen, sier Sørloth om Dortmund-stjernen og rekkekameraten på topp for Norge.

I sesongens Bundesliga står jærbuen med 21 mål på 22 kamper, et smått vanvittig snitt på 0,95 mål pr kamp kun et fåtall spisser i verden kan matche.

Sørloth mener de to også vil vise seg å være en god duo på topp for Norge, til tross for at Braut Haaland ikke fant nettet med flagget på brystet i mars.

– På sjanseskaping er vi gode nok. Jeg hadde stang ut, jeg også på landslaget sist, selv om jeg scoret to. Hvis Erling hadde vært på sitt vante, så hadde han scoret et par, han også.

Han er heller ikke redd for at Ståle Solbakken vil finne nøkkelen til hvordan han samlet får mest ut av angrepstrioen Haaland, Sørloth og Martin Ødegaard.

– Martin har vært veldig god i 442 før, men det får være opp til Ståle å se på hvordan han får mest ut av det. Jeg har ingen fasit. Martin er en fryktelig god fotballspiller. Jeg foretrekker at han spiller, sier Sørloth.

Sørloth selv fikk mye ros etter landskampene. Det samme fikk ikke de to rekkekameratene. Sørloth selv understreker at han har jobbet mye mentalt med seg selv de siste årene, og at han filtrerer bort overskrifter han ikke liker.

– Jeg leser ikke så mye av alt som står i media. Men slik er det, hvis man presterer, får man oppmerksomhet – og motsatt. De er to fryktelig gode fotballspillere og de to beste på landslaget. De skinner ekstra sterkt når de er gode, men når det butter imot, om bare litt, så er de plutselig helt rævva. Det er himmel eller helvete. Det kan være urettferdig til tider, men så er det bare en gang slik det er, sier Sørloth.

Selv kom han hjem til en meget fornøyd Julian Nagelsmann, trener i RB Leipzig.

– Han var veldig fornøyd med det jeg gjorde for landslaget. Han gratulerte meg da jeg kom tilbake, så han følger med, han, sier en selvsikker Sørloth og smiler.

Ettmålstapet for Bayern til tross. Han har fortsatt ikke gitt opp håpet om å ta pokalen i Bundesliga allerede denne sesongen.

– Det var kjipt at vi tapte for dem. Nå fikk de et forsprang. Men de kan gå på en smell, de også. Vi må pushe dem helt ut. Målet vårt var å komme topp fire før sesongen, så vi kan spille med lave skuldre og bare prøve å presse dem, sier Sørloth om innspurten i Tyskland der Leipzig ligger meget komfortabelt an i kampen om Mesterliga-plass neste sesong, 14 poeng foran Dortmund.

Nå satser han på at en sommer og en full pre-season gjør at hans eget målsnitt også tar seg opp.

– Jeg håper at jeg får en markant rolle og fortsette å produsere målpoeng. Jeg gleder meg til en ferie, få en hel preseason og ikke bli kastet inn i det etter to uker uten fotballrytme slik det ble da jeg ankom her. Det er det jeg trener mest på nå. Det som sitter oppe i hodet. Jeg har blitt god til det etter mange opp- og nedturer i karrieren. Akkurat nå er selvtilliten god etter landslaget. Det er det jeg skal bygge videre på nå, sier Sørloth.