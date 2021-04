Dømt til 17 års fengsel for drap på Borgar Giil Andresen

– Jeg registrerer at retten er enig med oss i vurderingen av skyldspørsmålet og straffutmålingen, sier aktor i saken, statsadvokat Andreas Christiansen til TV 2.

«Drapet synes å ha hatt et klart preg av avretting. Det ble begått planmessig og kaldblodig. Begrunnelsen for drapet synes å være en konflikt om kontroll med arv og penger», heter det i den ferske dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett.

Det var Drammens Tidende som først omtalte slutningen.

Lille julaften i 2019 hadde Borgar Giil Andresen vært på handletur ved Loe bruk i Hokksund da han ble skutt og drept. Noen dager senere ble hans svoger, en mann i 60-årene, pågrepet i Sverige.

Mener høyden stemmer

Han har hele tiden nektet straffskyld for drap, men ble altså ikke trodd av dommerne. Tiltalte kan ikke selv huske å ha vært i Hokksund den aktuelle kvelden, men de tekniske bevisene tyder på at han var det.

Mannen har også forklart at han har nedsatt hukommelse, men en psykiater har ikke klart å finne holdepunkter for den påstanden.

Et sentralt bevis i rettssaken var en video som viser en bil som kjører inn på Loe bruk i Hokksund like før drapet. Det kan også synes et skudd som avfyres, før gjerningspersonen går tilbake til bilen og kjører fra stedet.

Undersøkelser av videoen tyder på at mannen på filmen er omtrent 185 høy, noe som stemmer ganske godt overens med tiltaltes høyde, ifølge dommen.

Økonomisk konflikt

Tiltalte har hevdet at han slet med vond rygg i perioden da drapet skjedde og at det ville vært synlig på videoen av gjerningsmannen, men en overvåkningsvideo av ham fra tidligere på kvelden viser ikke slike ryggplager.

Ifølge dommen hadde tiltalte et motiv som handlet om en familiær konflikt som handlet om penger. Den skal ha pågått over tid.

Allerede i sitt første avhør etter pågripelsen i Sverige, sa tiltalte at han omtalte avdøde på en nedsettende måte og at han burde «få en øks i hodet og at han skulle belønne den som gjorde det».

– Jeg opplever at det er summen av bevisene som ligger til grunn for dommen, sier aktor.

I tillegg til dommen på 17 års fengsel må han betale oppreisningserstatning på 200.000 kroner til avdødes to barn og hans enke.

Mannens forsvarer, John Christian Elden, opplyser til TV 2 at «det nok ligger an til en anke, men at det er tatt betenkningstid for å gjennomgå dommen».