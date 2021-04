EMA: Sammenheng mellom blodpropp og AstraZeneca-vaksine

EUs legemiddeltilsyn (EMA) har konkludert med at det er en sammenheng mellom sjeldne tilfeller av blodpropp og AstraZeneca-vaksinen. I EU er det meldt om 222 sjeldne bivirkningstilfeller.

EMAs sikkerhetskomité PRAC har hatt møte for å vurdere om det er en kobling mellom vaksinen og tilfeller av blodpropp, som først ble oppdaget i Østerrike, Danmark og Norge.

Onsdag ettermiddag presenterte de sine resultater.

Her konkluder de med at det finnes en mulig forbindelse mellom vaksinen og den sjeldne tilstanden med blodpropp og lave blodplater. Blodpropp bør derfor føres opp som svært sjelden bivirkning av AstraZeneca-vaksinen, skriver EMA i en pressemelding.

– Veier opp for bivirkningene

Dette betyr at EUs legemiddeltilsyn følger anbefalingen fra Norges representant i bivirkningskomiteen til EMA.

EMA er tydelig på at fordelene ved koronavaksinen fortsatt veier opp for risikoen av de sjeldne bivirkningene.

Komiteen ha gjennomgått 86 tilfeller med det sjeldne sykdomsbildet, hvorav 62 tilfeller av blodpropp i hjernen og 24 tilfeller av blodpropp i mageregionen. 18 av de 86 tilfellene er døde.

Administrerende direktør Emer Cooke for EMA sier det er viktig at både helsepersonell og vaksinerte kjenner til symptomene, slik at de raskt kan behandles.

Storbritannia stanser bruk

Etter EMAs konklusjon stanser Storbritannia AstraZeneca-vaksinering av personer under 30 år, etter at det britiske legemiddelverket MHRA har påvist 79 tilfeller av blodpropp i landet etter vaksinering, melder Sky News.

Briter fra 18 til 29 år skal derfor i stedet få tilbud om koronavaksine fra Biontech-Pfizer eller Moderna, mens den mulige blodpropp-forbindelsen granskes viderer, opplyser det britiske legemiddeltilsynet.

I Storbritannia er det satt over 20 millioner doser av AstraZeneca-vaksinen. Av dem er det rapportert om 79 tilfeller av sjeldne blodpropper, hvorav 19 dødsfall.

Totalt i EU/ EØS og Storbritannina er 34 millioner personer vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

222 sjeldne tilfeller

Leder Sabine Strauss av tilsynets sikkerhetskomité sier at det er påvist totalt 222 sjeldne bivirkningstilfeller som kan ha en sammenheng med vaksinering i EU.

169 av tilfellene er gjelder blodpropp i hjernen og 53 tilfeller gjelder blodpropp i magen.

EMA opplyser at det som kan være grunnen til blodpropper knyttet til AstraZeneca-vaksinen er en reaksjon fra immunforsvaret, som minner om tromboser forårsaket av hjertemedisinen heparin.

De anser forklaringen som sannsynlig, og bivirkningskomiteen PRAC har bedt om flere studier for å få mer informasjon.

– Nå begynner andre å skjønne

Både overlege Pål André Holme ved OUS og direktør Audun Hågå er glad for at EUs vaksinesjef nå ser en sammenheng mellom AstraZenecas vaksine og blodpropp.

- Vi har ment lenge at det må være en sannsynlig sammenheng ut fra det vi har erfart i Norge. Det er bra at de andre landene nå er enige i at dette alvorlige sykdomsbildet skal føres opp som en mulig bivirkning av vaksinen, sier Hågå.

I Norge har vaksineringen med AstraZeneca vært pauset siden 11. mars. Folkehelseinstituttet avgjør videre bruk av vaksinen.

Her til lands har 121.820 personer blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.