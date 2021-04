Da Saab gikk konkurs tilbake i 2011, kom det ikke akkurat som lyn fra klar himmel. De mange årene selskapet var eid av amerikanske GM var preget av begrensede ressurser og mange merkelige valg.

Da GM til slutt kastet kortene etter finanskrisen, gikk det fra vondt til verre. Saab ble overtatt av den bittelille, nederlandske bilprodusenten Spyker. De manglet hverken vyer eller drømmer. Penger var det dessverre mindre av. Dermed gikk det som det måtte, Saab forsvant som bilprodusent.

Så langt ser det ikke ut som vi kan forvente oss noe comeback. Men bilene deres vil naturligvis fortsatt være med oss.

Saab sto igjen på perrongen

En av de mest spesielle har akkurat dukket opp på bruktbilmarkedet i Norge. 9-7X heter den og er en diger SUV. Aldri hørt om den? Da er du unnskyldt, for denne bilen ble aldri solgt ny i Norge. Vi vet heller ikke sikkert om det finnes noen eksemplarer av den i landet fra før.

At GM aldri helt fant ut hva de ønsket Saab skulle være, er denne bilen et godt eksempel på. Da SUV-bølgen tok av rundt år 2000, sto Saab igjen på perrongen. Ja, de var egentlig ikke på stasjonen en gang.

Men GM visste råd. De tok tak i en utgående SUV som het Oldsmobile Bravada og bestemte seg for å lage en Saab av den. (Det vil si, de gjorde egentlig ikke det, de nøyde seg med å gi den noen Saab-elementer utenpå og inni).

Saabs amerikanske SUV-eventyr ble relativt kortvarig – og ikke spesielt suksessrikt.

God idé i Excel...

Chevrolet Trailblazer er en av de mer kjente modellene på samme plattform. Vi snakker diger SUV av typen amerikanerne elsket og fortsatt elsker.

Idéen var kanskje god i Excel-arkene i Detroit. En ferdig utviklet modell, ikke store kostnader med å Saab-ifisere den – og en merkevare som ble oppfattet som mer eksklusiv enn både Oldsmobile og Chevrolet. Dette burde vel ligge an til å bli en suksess?

I ettertid vet vi at det absolutt ikke gikk slik. Bare drøyt 80.000 eksemplarer ble produsert fra 2005, til bilen ble lagt ned i 2009.

Saab fikk sette et visst preg på interiøret i 9-7X.

4,2-liters bensinmotor

Nå er altså ett av dem i Norge. Vetle fra Undrumsdal, ikke så langt fra Tønsberg, har ifølge annonsen på Finn.no tatt den med seg fra utlandet og vurderer å selge bilen.

2007-modellen har rullet 151.000 kilometer. Prisforlangende er 399.000 kroner. Selger understreker også at "seriøse bud mottas".

Og her er det ikke bare størrelsen som er XXL. Det samme gjelder motoriseringen. Her finner vi nemlig en 4,2-liters bensinmotor på 290 hestekrefter. Vi snakker naturligvis automatgir, kreftene fordeles til alle fire hjul (dette var for øvrig også den første Saaben med 4x4).

Listen over utstyr er også som forventet på en bil som dette: Den er lang!

Denne Saaben er virkelig sjelden

Her snakker vi sjelden mulighet. Finnes den en norsk Saab-entusiast som kan tenke seg en 9-7X? Faksimile fra www.finn.no.

Klar melding fra selgeren

Ikke rent sjelden skaper biler som dette litt ekstra interessse blant de som mest av alt er nysgjerrige – og kanskje ikke har så store planer om å kjøpe bilen. Det er selger Vetle tydeligvis veldig klar over, for han avslutter annonseteksten sin med denne klare beskjeden:

Skulle det være slik at agendaen bak en henvendelse kun grunner i ett ønske om å prøvekjøre bilen, oppta min tid med Wikipedia fakta om bilens historie, eller useriøse kommentarer, ikke ta kontakt. Med andre ord: KUN SERIØSE HENDVENDELSER VIL BLI BESVART!

Så da vet du det. Skulle du derimot være interessert i å kjøpe en svært sjelden bil og ett stykke unik (og spesiell) Saab-historie, er det bare å melde din interesse. For denne muligheten dukker ikke akkurat opp hver dag!

