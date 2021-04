Ruud spilte med Nadal: – Han ser på meg som en konkurrent

– Han tok meg litt under vingen og prøvde å gi meg alt han kunne av ressurser med akademi, gode trenere og sparring. Men nå har jeg kommet til et nivå hvor han ser på meg som en konkurrent i stedet for en student, sier Casper Ruud til TV 2.

I 2018 ble Ruud en del av Rafa Nadal Academy. Og dermed fikk han tennisstjernen Rafael Nadal som «læremester».

Den da 19 år gamle Ruud var rangert som nummer 138 i verden. To år senere er nordmannen rangert som nummer 26.

– Nå har vi kommet til det punktet hvor vi er mer konkurrenter enn at han er min «veileder», sier Ruud.

Se film av Ruud som spiller med Nadal her:

De siste ukene har nordmannen fått inn flere treninger på Mallorca sammen med Nadal. En perfekt oppladning til årets grussesong, ifølge tennisspilleren fra Snarøya.

– Det blir jo en spesiell følelse når du får trene med tidenes beste grusspiller før du skal av gårde på turnering, og han også forbereder seg til det, forklarer Ruud.

– Håndleddet er mye bedre

Allerede torsdag starter grussesongen for Ruud. Han har meldt seg opp til å spille ATP 250-turneringen Andalucia Open i Marbella.

Der møter Ruud italienske Gianluca Mager, som er rangert som nummer 91 i verden.

– Forhåpentligvis så snakkes vi på søndag og jeg har løftet trofeet. Men det er en lang vei dit med fire tøffe kamper jeg må vinne, sier han.

Ruud har trukket seg fra flere turneringer på grunn av skader denne vinteren. Først pådro han seg en strekk i magen under Australian Open.

SKADEPLAGET: Casper Ruud har slitt en del med skader i årets sesong. I starten av mars måned møtte TV 2 ham hjemme i Norge. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Og like etter at han ble friskmeldt måtte han trekke seg fra en turnering i Mexico på grunn av en skade i håndleddet.

– Håndleddet er mye bedre. Det er en god følelse. Det har vært to litt tøffe skader på starten av sesongen, og jeg ble litt engstelig når de var såpass alvorlige og. Men jeg føler at jeg er klar til å spille hundre prosent igjen, så det er veldig positivt, forteller han.

Kan bli kamp mot Nadal

Etter ATP 250-turneringen i Marbella er det ATP 1000-turneringen Monte-Carlo Masters som er det store målet for Ruud.

Det er grus som er favorittunderlaget til den norske tennisspilleren som er rangert som nummer 26 i verden.

– Det var tøft å ikke få spilt så mye grus i fjor, så nå har jeg gledet meg i nesten ett år mot disse turneringene, så jeg får bare utnytte det. Som spiller så føler jeg meg bedre enn for ett år siden, konstaterer han.

Ruud har deltatt i Monte Carlo en gang tidligere da han fikk «wildcard» i 2017. Da endte det med tap i første kamp.

– Jeg ønsker revansj på banen i Monte Carlo. Nå får jeg en ny sjanse og gleder meg veldig. Jeg håper at det kan bli starten på en bra grussesong, sier Ruud.

SUPERSTJERNE: Rafael Nadal regnes som en av tidenes beste tennisspillere. Foto: EDUARDO MUNOZ

Dersom han gjør det bra i ATP 1000-turneringen kan han komme til å møte sin egen læremester, Rafael Nadal.

– Han er fortsatt like involvert i det jeg gjør, følger med og gir meg hint og tips. Men jeg har kommet til et nivå der vi kan møte hverandre i andre runde i Monte Carlo, eller i French Open. Så vi er samtidig konkurrenter, selv om han vil at jeg skal gjøre det bra, sier Ruud.