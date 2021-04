Audi kom ikke først på elbilmarkedet, men de traff så til de grader blink, da de slapp el-SUVen e-tron på markedet i 2019. Totalt er det produsert over 80.000 e-tron – og mange tusen av disse har funnet veien til Norge.

Nylig debuterte også den rålekre e-tron GT – mens den mer folkelige Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback heller ikke er langt unna.

Selvsagt stopper det ikke der. En større SUV er også på vei. Den skal hete Q6 e-tron. Og akkurat nå har Audi delt enda en elbilnyhet: A6 e-tron.

A6 er en betegnelse mange nordmenn kjenner godt. I flere tiår var dette en storselger - før SUV-ene og elbilene tok over markedet for fullt. Dagens generasjon er på mange måter en litt glemt bil på nybilmarkedet i Norge.

Lang rekkevidde

Men siden det snart kommer en elektrisk A6, kan den fort få en ny start i Norge. Her fristes det med både god plass, mulighet for quattro firehjulsdrift – og ikke minst: Rekkevidde på over 700 kilometer.

800 volt-systemet gjør dessuten at du kan lade raskt. Opptil 270 kW skal den kunne ta imot. Altså like mye som Porsche Taycan og e-tron GT.

Broom er med på en digital pressekonferanse, der bilen vises for aller første gang. Det er ingen tvil om at Audi har lagt mye prestisje i A6 e-tron. Den får en ny plattform - samme som skal brukes i SUVen Q6. Den heter PPE – som står for Premium Platform Electric.

De smale lyktene innholder laserlys.

Markerte hjulbuer

Som bildene viser, plukkes noen av designelementene fra e-tron GT inn her, også. Det vil si tydelige "hofter" - i form av brede hjulbuer. I tillegg er bilen designet med lav luftmotstand. Resultatet er et kombicoupe-karosseri.

Fronten domineres av en stor "grill" og sorte paneler som skjuler både sensorer og kamera. De digitale sidespeilene, som vi har blitt vant med i e-tron, blir også med i A6 e-tron. Blant annet fordi de gir mindre luftmotstand, enn tradisjonelle speilhus.

Bilen som vises nå er altså en konseptbil – men vi blir lovet at produksjonsmodellen skal ta med seg 95 prosent av designet.

Stasjonsvogn

På spørsmål fra Broom om det er aktuelt med en Avant-modell (stasjonsvogn) er svaret at det slett ikke er usannsynlig.

Hvor mye hengervekt vi kan forvente, var det imidlertid ikke mulig å få noe svar på. Akkurat det tipper vi mange er spente på. I utgangspunktet burde det være mulig å få rundt 2 tonn på en slik bil.

Interiør og plass må vi komme tilbake til. Men med en lengde på knappe fem meter, burde dette være blant de mer romslige familiebilene.

Vi får også bekreftet at det blir et bagasjerom også foran - en såkalt frunk.

Avansert lysteknologi

A6 e-tron får særegne lys. Foran har man takket være laser- og OLED-teknologi laget svært smale lykter. Bak går lysene over hele bredden på bilen - og det er mulig å lage 3D-mønster. Du kan faktisk til en viss grad selv designe lyssignaturen på bilen.

Ulike "spotter" projiserer fager og symboler på bakken eller vegger. For eksempel lyses bakken opp med en grønn pil både foran og bak – og viser hvilke vei du vil kjøre. Som vi har sett på e-tron, kan lysene også projisere bilder. Til og med gaming, skal være mulig via lysene på bilen!

Legg ellers merke til at de fire ringene i logoen er belyst, både foran og bak på bilen.

Legg merke til lyssignaturen bak – og Audi-ringene som også er belyste i rødt. Foto: tobias sageister

Verstingmodell

Uten at Audi foreløpig vil bekrefte så mange detaljer, blir vi lovet at det kommer flere varianter. Men en A6 e-tron med tre motorer, slik som i e-tron 60 S, blir det ikke.

På den digitale pressekonferansen får vi imidlertid signaler om at det kommer en verstingutgave, også av A6 e-tron.

Fronten har klare likhetstrekk med elbil-flaggskipet til Audi: e-tron GT. Foto: tobias sageister

Video: Se vårt første møte med Audis elektriske flaggskip, e-tron GT, her:

e-tron GT blir Audis første elektriske sportsbil