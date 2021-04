15. april er det klart for verdenspremiere på en bil som har ambisjoner om å sette en ny standard blant elbilene.

Da skal nemlig Mercedes for første gang vise sin EQS. Vi snakker et helt nytt og elektrisk flaggskip. EQS blir den elektriske versjonen av S-Klasse, samtidig som den skal være en spydspiss på både design og teknologi.

EQS er bygget på en helt ny elektrisk plattform. Den kommer med to batteristørrelser, henholdsvis 90 og 107,8 kWt. Med største batteripakke skal rekkevidden bli rekordlang: Opptil 770 kilometer.

I tillegg har EQS verdensrekord i aerodynamikk for produksjonsbiler med en cd-verdi fra 0,20.

Enda kraftigere versjon kommer

Den nye plattformen er skalerbar og kan brukes på tvers av modellserier. Elementer som akselavstand, sporvidde, systemkomponenter og batteristørrelse kan tilpasses. De kommende elbilene EQE sedan, EQE SUV og EQS SUV er alle basert på den nye plattformen.

Mercedes opplyser nå at modellene EQS 450+ og EQS 580 4MATIC får en rekkevidde på opptil 770 kilometer, mens effekten strekker seg fra 245 kW til 385 kW. På et senere tidspunkt vil det introduseres en enda kraftigere høyytelsesversjon av EQS.

2021 Mercedes S-Klasse: Blir tidenes mest avanserte modell

Designet er rent og minimalistisk, denne skal skille seg ut i trafikken!

Kontrolleres 10.000 ganger i minuttet

Alle EQS-modellene har en elektrisk motor på bakakselen, mens versjonene med firehjulstrekk også har en motor på forakselen. 4MATIC-modellene har i tillegg en Torque Shift funksjon som fordeler drivmomentet mellom for- og bakakselen.

Slik sikrer systemet at den mest effektive motoren brukes i alle tilfeller, og gir raskere respons enn med mekanisk firehjulstrekk. Motorene kan reguleres uavhengig av hverandre, og dreiemomentet kontrolleres 10.000 ganger i minuttet, med mulighet for justeringer.

Regenereringen som kan justeres i tre forskjellige steg, via hendlene bak rattet. Den fungerer også situasjonsoptimalisert ved hjelp av ECO-assistenten. Regenereringseffekten er på opptil 290 kW under optimale forhold.

Mercedes EQS blir bygget på en helt ny plattform som skal danne utgangspunkt for flere nye elbiler fra Mercedes i årene som kommer.

300 kilometer på 15 minutter

En ny generasjon batterier med høyere energitetthet er tilgjengelig.Programvaren for batteristyringen tillater skybaserte oppdateringer (OTA). Energistyringen til EQS holdes derfor oppdatert gjennom hele livssyklusen til bilen. Et stort og bærekraftig fremskritt er oppnådd i cellekjemien hvor andelen kobolt er redusert til ti prosent.

EQS kan lades med opptil 200 kW på hurtigladestasjoner, og med opptil 22 kW med ladeboks via den kraftige ombordladeren. En rekkevidde på nye 300 kilometer (WLTP) kan lades opp på kun 15 minutter under rette forhold. Ladetiden effektiviseres med intelligent termisk styring når navigasjon aktiveres med Electric Intelligence.

Batteriet kan dermed forvarmes eller kjøles under kjøring, slik at bilen når det ideelle temperaturvinduet på en hurtigladestasjon, som muliggjør raskere lading.

Her kan du lese mer om Mercedes EQS

Mercedes har jobbet mye med å få ned luftmotstanden, den skal være lavere enn på noen annen masseprodusert bil.

Går fort etter premieren

Med en cd-verdi fra 0,20 har EQS den beste aerodynamikken blant alle produksjonsbiler, noe som positivt påvirker rekkevidden så vel som støykomforten. Coupéformen, flat frontrute, optimalisert gulv og stort sett lukkede lameller er noen av elementene. I tillegg er det gjort aerodynamiske finjusteringer med hjulspoilere og bakspoiler for optimalisert løft og luftmotstand.

For å redusere vindstøy til et minimum har EQS gjennomgått omfattende utviklingstrinn. Blant annet tallrike optimaliseringer innen dørstruktur og forsegling, og for første gang, seks sidevinduer i en Mercedes. For å redusere vindstøy og senke cd-verdien ytterligere har A-stolpene fått en spesialformet list og dørene har innfellbare dørhåndtak. En spesiell akustisk komfortpakke med svært effektive laminerte glassruter er også tilgjengelig.

Premieren er altså ikke langt unna. Og etter den går det fort: De første eksemplarene av EQS er ventet til Norge allerede høsten 2021.

Sjekk denne: EQS får tidenes største skjerm

Se video av kommende EQS under: