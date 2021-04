Lar gatekunstnerne få boltre seg i splitter nye bydeler

Store eiendomsselskaper i Bergen vil samarbeide med gatekunstnere for å skape liv i flere nye nabolag de neste årene.

I fjor høst ble en gruppe taggere tatt på fersk gjerning i en av de vernede bygningene på den gamle meieritomten på Minde i Bergen. Da tok boligselskapet som eier tomten, et uvanlig valg.

– Vi måtte velge mellom anmeldelse og ny, kostbar overvåkning eller en helt annen tilnærming. Da landet vi heller på samarbeid, forteller Arvid Steen, pressetalsmann i Bonava.

Tomten skal etter hvert bli et helt nytt nabolag med til sammen 600 leiligheter i tillegg til næringslokaler. Mange av de gamle bygningene skal rives, og dermed står om lag 20 000 kvadratmeter utvendige og innvendige vegger midlertidig til rådighet.

Etter innbruddet tok selskapet kontakt med gatekunstmiljøet i Bergen og inviterte dem til seg.

– Resultatet ble virkelig over all forventning. Her er både tagging, stensilkunst og muraler, så det er helt fantastisk, sier Steen.

I dialog med gatekunstnerne

Gatekunsten som preger de enorme betongveggene i dag, forsvinner etter hvert som det nye nabolaget vokser frem. Men planen er fargerike gater også i fremtiden, forteller Steen.

– Vi er allerede i dialog med gatekunstmiljøet om et mulig samarbeid videre. Prosjektet vi hadde nå, fungerte omtrent som et kjempestort jobbintervju.

PROSJEKT. Arvid Steen i Bonava foran en av de dekorerte veggene på Minde. Foto: Joachim Storvik / TV 2

– Tror du de som flytter inn i de nye leilighetene vil sette pris på gatekunsten?

– Det vil alltid være ulike meninger om hva som er fint, og vi skal ikke tvinge kunst på noen. Samtidig er utsmykning alltid en stor del av boligprosjekter og offentlige bygg. Vi kommer kanskje til å spørre folk hva slags kunst de liker før vi bestemmer oss, forklarer Steen.

Lover et fargerikt nabolag

Boligprosjektet på Minde er ikke det eneste som snuser på muligheten for gatekunstsamarbeid. I Fyllingsdalen i Bergen ønsker eiendomsselskapet Angarde å forvandle det gamle industriområdet Spelhaugen til en urban og levende bydel. Og det skal ikke mangle på kunst i nye gater og på ferske husvegger, lover selskapets kunstneriske leder.

– Det gjør noe med deg. Gatekunst er farger, glede og ulike inntrykk og uttrykk. Når man går i byen og ser en fin figur på veggen, tenker man at det er gøy, sier Morten E. Fredriksen.

Han er lidenskapelig opptatt av alle typer kunst. Også gatekunst. Det er derfor naturlig å møte Fredriksen foran Fyllingsdalens mest fargerike husvegg, på en av bygningene som med tiden må vike plass for det nye nabolaget.

– Her slapp vi til alle som ville være med, men med en viss kontroll. Og vi ser at når noe er ordentlig laget, så får det faktisk stå i fred, sier han.

LIDENSKAP. Morten E. Fredriksen i eiendomsfirmaet Angarde viser frem en av de fargerike veggene på Spelhaugen. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Vil stille ut privat kunst

Fredriksen håper fremtidens Spelhaugen-beboere alltid skal kunne finne noe nytt å se på. I tillegg til bidragene fra gatekunstmiljøet, stiller han gjerne ut verk fra sin private kunstsamling. I den har Fredriksen både skulpturer av Bård Breivik, italiensk marmorkunst og malerier fra 1800-tallet.

– Jeg deltok på auksjon for første gang i Malmø i 1975. Siden den gang har det blitt noen 100 verker. Det er så mye at vi med jevne mellomrom kan bytte ut hva som står utstilt, slik at du ser noe nytt hver gang.

– Hvor viktig er det at gatekunsten blir synlig i den nye bydelen?

– Veldig viktig! Her har vi hatt alt fra barnehagebarn til eldre mennesker innom for å se på veggene, så dette appellerer til alle aldersgrupper, sier Fredriksen.

Hvis gatekunstdrømmen blir en realitet på nye Spelhaugen, er han opptatt av at bidragsyterne skal være mange og forskjellige.

– Vi må blande stiler, pluss at det er viktig å gi plass til de unge fremadstormende kunstnerne. Selv om de ikke er like kjente, er de flinke.

– Veggen fortjente det

Mens noen planlegger å bruke gatekunst i fremtiden, har andre allerede gjort alvor av drømmen. På Nesttun i Bergen har gatekunstnerne fått utfolde seg kreativt på veggene i et relativt nytt lokale. Der åpnet en pizzarestaurant dørene en natt etter stengetid.

– Resultatet ble virkelig flott. Det var en naken betongvegg som fortjente et slikt kunstverk, sier Fredrik Wagner-Larsen, eier av Peppes Pizza Nesttun.

STENSIL. Kunstneren Pyritt beundrer sitt eget verk på betongveggen i pizzarestauranten. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Han ser opp på stensilverket til kunstneren Pyritt midt i restauranten. Det viser en kvinne med blomster i håret og to fugler ved siden av. Verket var det eneste som var avtalt med på forhånd, men takket være Bergens «gatekunst-gudfar» Øistein Jakobsen dukket til sammen 16 kreative sjeler opp den natten. Det har verken restauranteieren eller de ansatte noe imot.

– Det var en skikkelig bonus. Nå er også personalgangen og kontorene dekorert med forskjellige kunstverk. Alt ble kjempekult, sier Wagner-Larsen.