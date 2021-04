Har søkt råd i Molde før kvartfinalen

Granada overrasket mange da de tok seg videre fra 16-delsfinalen i Europaligaen på bekostning av Napoli. Forrige runde ble Molde hakket for små mot den spanjolene, nå er det Ole Gunnar Solskjær og Manchester United som venter i kvartfinalen.

– Jeg har sett kampene deres og jeg har snakket med noen fra Molde, for innsikt og god info. Det er et lag fullt av erfaring og lagånd. De er et av de lagene i Europa som har spilt mest kamper og det har vært imponerende. Vi vet det blir en tøff kamp, sier Solskjær før torsdagens kamp.

Forrige sesong stoppet Manchester Uniteds ferd i Europaligaen i semifinalen. Både Solskjær og hans svenske midtstopper, Victor Lindelöf, er klar på hva målet er denne gangen.

– Det er en veldig stor kamp for oss, selvfølgelig. Vi må leve etter klisjéen om at den neste kampen er den viktigste. Jeg vet at det bare er den første av to kamper, men det er en stor kamp for oss, sier Solskjær og legger til:

– Vi har selvfølgelig mål om å nå finalen og forbedre det vi gjorde forrige sesong.

United-stopper Lindelöf tar det enda litt lenger enn sin manager.

– Vi ønsker å vinne og gå videre. Vi vet det blir en tøff kamp, men vi ønsker et godt resultat før den andre kampen. Når vi er med i turneringen ønsker vi selvfølgelig å vinne den og gjøre det bedre enn forrige gang, sier svensken.

Solskjær bekrefter også at Marcus Rashford er en del av troppen som reiser til Spania. 23-åringen så ut til å ha smerter da han forlot banen mot Brighton forrige helg, men Solskjær benekter at han tar sjanser med engelskmannen som har vært involvert i 39 av 40 kamper for Manchester United i Premier League og Europa denne sesongen.

– Jeg velger ikke spillere når man vet det er en risiko. Det er selvfølgelig alltid en risiko når man går ut på en fotballbane, men jeg ville ikke risikere noen om det medisinske apparatet har gitt beskjed på forhånd. Vi vurderer Marcus på treningen i morgen, og jeg kommer ikke til å overspille han om det er noen risiko for å gjøre ting verre, sier Solskjær til TV 2 og legger til:

– Han er en tøffing og han ønsker å gi alt for Manchester United, men han må også gi beskjed selv, som han gjorde søndag da han ønsket å bli byttet ut.