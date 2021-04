Reality-profil i retten etter å ha mottatt et stort pengebeløp – mener hun har blitt lurt trill rundt

Ifølge tiltalen skal den 26 år gamle kvinnen ha visst at pengene kom fra straffbare handlinger.

8. april møter en reality-profil i Oslo tingrett, etter at hun mottok et stort beløp på sin bankkonto som skal ha stammet fra straffbare handlinger.

I tiltalen står det at hun mottok 73.000 kroner på bankkontoen hennes i februar 2019.

Skal ha visst hvor pengene kom fra

Politiadvokat Erik T. Hansen har beskrevet det hele slik:

«Hun var hele tiden innforstått med at nevnte beløp stammet fra en eller flere straffbare handlinger, men til tross for dette tok hun ut 70.000 kroner i kontanter, som så ble overlevert til en annen person, eller medvirket til dette.»

Rettsaken handler altså om straffelovens paragraf 337 og paragraf 15, om hvitvasking av andres utbytte.

TILTALE: Reality-profilen er tiltalt for å enten ha oppbevart, skjult eller konvertert penger. Foto: Oslo Tingrett

– Blitt lurt trill rundt

TV2.no og God kveld Norge har vært i kontakt med den tidligere reality-deltakeren før rettsaken startet.

26-åringen forklarte at hun mer enn gjerne ville forklare sin side av saken, men at hun ville vente til rettsaken var over. Hun skrev blant annet følgende i en e-post:

«(...) Dette er en sak der jeg på lik linje med veldig mange andre involverte har blitt lurt trill rundt, og tiltalen stemmer ikke overens med de faktiske forholdene. Dette vil jeg forklare meg nærmere om i den kommende rettssaken.»

Advokaten hennes, Unni Fries, sier at klienten ikke erkjenner straffskyld.