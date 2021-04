Dette sier manageren om Chelsea-bråket

Se Porto-Chelsea på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl. 20.30.

Onsdag kveld møter Chelsea Porto i kvartfinalen av Champions League.

Dagene i forkant av møtet med den regjerende portugisiske mesteren har vært innholdsrike for London-klubben. Forrige helgs ydmykende 2-5-nederlag for West Bromwich ble nemlig fulgt opp med bruduljer, da stopperkjempen Antonio Rüdiger og målvakt Kepa Arrizabalaga barket sammen på trening.

Chelsea kollapset totalt etter Thiago Silvas utvisning

På onsdagens pressekonferanse før Porto-kampen, uttalte Chelsea-manager Thomas Tuchel seg om rabalderet.

– Det ble opphetet mellom dem, så vi roet ned situasjonen umiddelbart. Det er uvanlig og noe vi ikke aksepterer, men som kan skje, sier Tuchel, som avviste at klinsjen hadde noe med helgens tremålsnederlag å gjøre.

Han sa videre at måten de to spillerne selv håndterte sammenstøtet, gjør at det ikke vil foreligge noen straff for noen av dem.

– Måten Toni og Kepa håndterte det på var fantastisk. Det viste hvor mye respekt de har for hverandre. De rensket luften med det samme, sier manageren, som hevder at hendelsen ikke vil påvirke hvem han velger til å starte onsdagens kamp.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker sier han er spent på å se hvordan hendelsen mellom Rüdiger og Kepa påvirker laget i kamp.

– Dersom det begynner å murre i spillergruppen, kan det være alvorlig. Jeg er veldig spent på å se hvordan spillerne responderer på det, sier han.

Onsdag står Porto på motsatt banehalvdel. Det er et lag Chelsea-manageren mener de er bedre enn.

– Jeg forventer en tøff kamp, men har følelsen av at vi er sterke nok til å slå Porto. De er et meget erfarent lag i denne konkurransen og er mangeårige mestere i Portugal. Likevel er vi selvsikre nok og sterke nok til å tro at vi skal klare å komme til semifinalen, sier Tuchel.

Med seg på veien mot det målet, får Tuchel N'Golo Kante, Christian Pulisic, Olivier Giroud og Tammy Abraham, som alle ble erklært spilleklar på pressekonferansen.

– Styrkeforholdet er klart

For Porto sin del mangler både målmaskinen Mehdi Taremi og kaptein Sergio Oliveira.

Det tror Alsaker kan bli utslagsgivende.

– Styrkeforholdet er klart. Chelsea er i mine øyne klar favoritt, sier TV 2-kommentatoren.

Han tror helgens blemme mot West Bromwich kan ha vært nyttig for Chelsea.

– Før det hadde de en imponerende rekke uten tap. Jeg ser ikke bort i fra at nederlaget er en skikkelig vekker før en svært viktig Champion League-kamp for dem, sier han.

Den TV 2 Sport 1 og Sumo-sendte kampen har avspark 21.00, mens sendingen begynner en halvtime før.